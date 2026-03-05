Obavijesti

Drama kod Zaprešića: Bus bez registracije trebao voziti djecu na izlet. Reagirala policija...

Piše HINA,
Foto: Sanjin Strukic

Utvrdili su da je za autobus isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, odnosno početkom veljače, kao i da ne posjeduje važeću policu obaveznog osiguranja u prometu

Policija je kod Zaprešića utvrdila nepravilnosti kod autobusa koji je trebao voziti školarce na izlet te ga je isključila iz prometa, dok je protiv vozača i vlasnika podnijela izvješća o prekršajima, izvijestila je u četvrtak zagrebačka policija. Kako bi učenici otišli sigurno na planirani izlet, organiziran je prijevoz drugim autobusom, rekli su u policiji. 

Na zahtjev odgojno obrazovne ustanove, policajci iz Policijske postaje Zaprešić su u srijedu ujutro u mjestu Poljanica Bistranska u Bistranskoj ulici, proveli preventivni nadzor autobusa zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu obrtnika kojim je upravljao 69-godišnji vozač i koji je trebao voziti djecu na izlet.

PETEROČLANA SKUPINA Kraj istarske narkobande: Policija upala u domove, zaplijenili drogu, novac i oružje
Kraj istarske narkobande: Policija upala u domove, zaplijenili drogu, novac i oružje

Utvrdili su da je za autobus isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, odnosno početkom veljače, kao i da ne posjeduje važeću policu obaveznog osiguranja u prometu. Zbog navedenog, onemogućen je prijevoz djece te je autobus isključen iz prometa i privremeno su mu oduzete registarske pločice.

Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obaveznim osiguranjima u prometu, protiv vozača autobusa te obrtnika, vlasnika autobusa, u Policijskoj postaji Zaprešić podnijeta su izvješća o počinjenim prekršajima.

