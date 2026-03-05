Utvrdili su da je za autobus isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, odnosno početkom veljače, kao i da ne posjeduje važeću policu obaveznog osiguranja u prometu
Drama kod Zaprešića: Bus bez registracije trebao voziti djecu na izlet. Reagirala policija...
Policija je kod Zaprešića utvrdila nepravilnosti kod autobusa koji je trebao voziti školarce na izlet te ga je isključila iz prometa, dok je protiv vozača i vlasnika podnijela izvješća o prekršajima, izvijestila je u četvrtak zagrebačka policija. Kako bi učenici otišli sigurno na planirani izlet, organiziran je prijevoz drugim autobusom, rekli su u policiji.
Na zahtjev odgojno obrazovne ustanove, policajci iz Policijske postaje Zaprešić su u srijedu ujutro u mjestu Poljanica Bistranska u Bistranskoj ulici, proveli preventivni nadzor autobusa zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu obrtnika kojim je upravljao 69-godišnji vozač i koji je trebao voziti djecu na izlet.
Utvrdili su da je za autobus isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, odnosno početkom veljače, kao i da ne posjeduje važeću policu obaveznog osiguranja u prometu. Zbog navedenog, onemogućen je prijevoz djece te je autobus isključen iz prometa i privremeno su mu oduzete registarske pločice.
Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obaveznim osiguranjima u prometu, protiv vozača autobusa te obrtnika, vlasnika autobusa, u Policijskoj postaji Zaprešić podnijeta su izvješća o počinjenim prekršajima.
