Drama na letu iz Cipra: Boksač divljao u avionu, uhitili su ga. Umro je nekoliko dana nakon...

Britanske vlasti istražuju smrt 35-godišnjeg Calluma Kerra, borca u boksu bez rukavica, koji je preminuo nakon incidenta na letu iz Cipra za Manchester. Muškarac je izgubio svijest nedugo nakon što su mu policajci po slijetanju zrakoplova stavili lisičine, a nekoliko dana poslije umro je u bolnici. Prema navodima policije Greater Manchestera, Kerr je tijekom petosatnog leta iz Larnace u nedjelju postao agresivan te je navodno napao jednog putnika i člana kabinskog osoblja. Svladali su ga putnici i članovi posade u stražnjem dijelu zrakoplova.

Nakon slijetanja u zračnu luku u Manchesteru, oko 2.25 ujutro, u zrakoplov je ušlo pet policajaca. Fotografije objavljene na internetu prikazuju trenutak njihova ulaska u letjelicu. Policija navodi da je jedan od policajaca Kerru stavio lisičine, nakon čega je ubrzo utvrđeno da je muškarac bez svijesti. Policajci su odmah započeli reanimaciju, a na mjesto događaja pozvani su i bolničari. Kerr je hitno prevezen u bolnicu, gdje je preminuo nekoliko dana poslije.

IOPC je u četvrtak objavio da je otvorio neovisnu istragu o postupanju policajaca kako bi utvrdio sve okolnosti koje su prethodile Kerrovoj smrti.

- Naša istraga bit će usmjerena na postupanje policije, dok će se zasebna istraga policije Greater Manchestera baviti postupcima civila koji su bili uključeni - izjavila je direktorica IOPC-a Amanda Rowe. Dodala je da je obitelj preminulog obaviještena o pokretanju istrage te da će biti redovito informirana o njezinu tijeku. Istražitelji su već počeli prikupljati dokaze, uključujući snimke s kamera koje su policajci nosili na odorama te njihove prve izjave.

- Na temelju početnog pregleda dostupnih snimki potvrdili smo da policajci imaju status svjedoka i da njihovo ponašanje nije predmet istrage - priopćio je glasnogovornik IOPC-a.

Policija Greater Manchestera priopćila je da će u potpunosti surađivati s istragom. Njihov tim za teške incidente zasebno će istražiti događaje koji su se odvijali u zrakoplovu prije dolaska policije.

- Policajci su upotrijebili lisičine kako bi ga obuzdali i brzo utvrdili da je bez svijesti, nakon čega su mu pružili prvu pomoć i započeli reanimaciju. Muškarac je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu, gdje je nažalost preminuo - navodi policija.

Iz policije su istaknuli da je prijava IOPC-u obvezna svaki put kada osoba umre nakon kontakta s policijom te da sama prijava ne znači da postoje sumnje u nepropisno postupanje policijskih službenika.

Glavni nadzornik Mike Allen izrazio je sućut obitelji preminulog.

- U potpunosti ćemo pomoći u istrazi. Naši službenici imaju status svjedoka, a njihovo ponašanje nije predmet istrage. Podrška se i dalje pruža obitelji i svim osobama pogođenima ovim događajem - rekao je Allen.