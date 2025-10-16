Drama na letu: Škotkinja hospitalizirana u Hrvatskoj, pokrenuta GoFundMe akcija

Škotkinja Gina Thomson (66) iz Dundeeja hitno je prebačena u hrvatsku bolnicu nakon što je na letu Turske prema Edinburghu 9. rujna iznenada postala nesvjesna .Budući da je putovala bez osiguranja, njezina obitelj i prijatelji pokrenuli su online akciju za prikupljanje 25.000 funti potrebnih za medicinski transport kući.

Britansko veleposlanstvo u Zagrebu u kontaktu je s hrvatskim vlastima, ali ne može pružiti financijsku pomoć za ovu vrstu transporta.

Vraćala se s odmora iz Turske

Thompson se vraćala iz Turske prema Edinburghu 9. rujna nakon što je bila s prijateljicama na odmoru tjedan dana. U avionu je izgubila svijest, a osoblje aviona je ženu oživljavalo punih 45 minuta, zbog čega je avion morao skrenuti s rute i sletjeti u Zagreb. Žena je završila u bolnici, na odjelu intenzivne njege, gdje je priključena na respirator, piše The Scottish Sun.

Njezina dugogodišnja prijateljica Aileen Willard, koja je putovala s njom, opisala je dramatične trenutke:

- Čekale smo ukrcaj, a Gina se žalila na simptome slične gripi. Kašljala je nekoliko dana pa se činilo da nije ništa ozbiljno. U avionu sam zaspala, a probudili su me udarci po nogama. Vidjela sam Ginu kako leži u prolazu između sjedala dok je osoblje pokušava reanimirati. Kad smo sletjeli, odmah su je odveli u bolnicu i priključili na respirator - ispričala je.

Liječnici su otkrili da Gina boluje od kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), upale pluća i niza prethodno nedijagnosticiranih zdravstvenih problema, a na put je otišla bez putnog osiguranja. Nakon nekoliko tjedana Gina se napokon probudila i skinuta je s respiratora, no i dalje je teško bolesna. Trenutačno se bori s bronhitisom i diše uz pomoć traheostome.

Budući da je putovala bez osiguranja, njezina obitelj i prijatelji pokrenuli su GoFundMe akciju za prikupljanje 25.000 funti, oko 30 tisuća eura koji su potrebni za medicinski transport kući.

Gina se nada da će se uspjeti vratiti u Škotsku do Božića kako bi se oporavila u krugu obitelji.