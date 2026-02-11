Obavijesti

News

Komentari 0
'PRIČA JE PRENAPUHANA'

Drama na maškarama u Vrani? Pričalo se o tučnjavi 50 ljudi, policija nikog nije zatekla

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Drama na maškarama u Vrani? Pričalo se o tučnjavi 50 ljudi, policija nikog nije zatekla
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Dojava o remećenju reda stigla tijekom koncerta kod svetišta sv. Nediljice, organizator tvrdi: 'Tu se bilo malo poguralo i to je to'

Admiral

Noć sa subote na nedjelju u Vrani, u općini Pakoštane, obilježila je dojava o navodnoj masovnoj tučnjavi tijekom maškara. Dok je na igralištu, u blizini svetišta sv. Nediljice, trajao koncert, policija je zaprimila prijavu o narušavanju javnog reda i mira.

Prema pojedinim navodima, sukobilo se čak pedesetak posjetitelja. Ipak, dolaskom na mjesto događaja policijski službenici nisu zatekli osobe u protupravnom ponašanju. Obavili su razgovore s više prisutnih, ali bez daljnjih postupanja.

Na igralištu gdje se održavala zabava reporteri Dnevnika Nove TV razgovarali su s organizatorom maškara Gabrijelom Prtainom, koji tvrdi da je cijela priča prenapuhana.

- Naš je običaj u Vrani da se za maškare paraju majice. Tu se bilo malo poguralo i to je to, a to je prijavio neki naš mještanin koji nas mrzi i ne voli - rekao je Prtain.

Sličan stav iznio je i djelatnik koji svakodnevno boravi u svetištu sv. Nediljice.

- Oni možda malo popiju, pa jedan drugome rasparaju majicu i netko je malo prešao granicu. Ali nije bilo onako kako se piše, da je tako bilo bi mrtvih i zatvorenih u zatvorima, a nitko nije ni bio kod doktora, nitko ništa - kazao je.

