Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'

Srbija je u velikom problemu - SAD joj je dao rok od samo tri mjeseca da pronađe novog vlasnika za NIS - Naftnu industriju Srbije, čiji su većinski vlasnici sad Rusi - Gazprom Neft i Gazprom, tvrtke pod američkim sankcijama. Predsjednik Aleksandar Vučić iz tog je razloga danas okupio Vladu i javna podiuzeća na hitnom sastanku o energetskoj sudbini Srbije.

Amerikanci su Srbiju preko svog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) obavijestili kako neće prihvatiti parcijalno preuzimanje NIS-a, već inzistiraju na potpunom izlasku Rusa iz kompanije. Srbi imaju rok do 13. veljače pronaći nove vlasnike, pri čemu u međuvremenu NIS i njena rafinerija u Pančevu ne smiju raditi. Većinu naftnih derivata u Srbiji proizvodi Pančevo, manji dio stiže iz uvoza. Iz domaće proizvodnje Srbija podmiruje samo petinu potrebne količine nafte, ostalo se uvozi.

Hrvatski JANAF je zbog sankcija NIS-u, podsjetimo, imao obavezu zaustaviti im isporuku sirove nafte. Procjenjuje se da Pančevo, bez nove sirovine, raditi može najdalje do 25. studenog. Postoji mogućnost da Srbija preuzme NIS, u kojem sad ima nešto malo manje od 30 posto vlasništva, dok 44,9 posto drži Gazprom Neft, 11,3 posto Gazprom, a ostatak mali dioničari i zaposlenici.

Vučić nije sklon opciji srpskog preuzimanja NIS-a.

- Prije godinu dana, kad sam govorio da su moguće ovakve situacije, reagirali ste da će sve proći, i da sam 'drama queen' . Zahvaljujući ponajviše mojim razgovorima s Amerikancima, koje sam molio, a pri čemu ih ne mogu hvaliti jer nam nisu učinili ništa dobro, znamo tko je sankcije uveo jednoj srpskoj firmi, molio sam ih u više navrata da nam početak provođenja sankcija pomaknu, rekao je na današnjoj sjednici Aleksandar Vučić. "Stradali smo kao trava u sudaru slonova, i nema kukanja ni plakanja nad našom sudbinom", dodao je. Srbijansko Ministarstvo zdravlja koristi dizel, i vojska će im preusmjeriti dio rezervi ako zatreba.

- Jasno vam je što mislim o odluci Amerikanaca, dali su rok do veljače da se to završi. Ali nam ne daju da koristimo JANAF. Hrvati su sat vremena prije uvođenja sankcija prekinuli dovod nafte. Ni sekundu nisu htjeli riskirati, a od nas su zarađivali po 50 milijuna eura godišnje, dodao je Vučić. Srbija ima sedam dana za odluku, rekao je, napominjući kako će danas imati razgovore s potencijalnim azijskim i europskim partnerima Rusa.

- Platit ćemo više, ali moramo raditi. I rafinerija i NIS moraju raditi, rekao je, poručujući građanima Srbije da ne brinu.

- Proći će još 30 dana, i vi nećete ništa osjetiti, ali će država osjećati. Vi ne morate brinuti, bit će dovoljno svega. No to neće proći bez posljedica po našu zemlju, zaključio je srbijanski predsjednik. Ministru financija Siniši Malomu rekao je da hitno kupi dizel u dodatnim količinama.

- Kupite benzin što prije, ako vam treba rebalans, postoje izvanredne okolnosti i sazovite Skupštinu. Moramo imati dovoljno rezervi. Izvadite 60 milijuna za to. Dodajte dodatni dizel , za svaki slučaj - rekao je predsjednik.

- Moramo biti svjesni teške situacije u kojoj se nalazimo, vremena nemamo. Mislim da su stvari jasne - NIS je pod sankcijama SAD-a od 9. listopada. Više puta smo dobijali produženje licence za rad zahvaljujući naporima i dijalogu, ali su od 9. listopada sankcije nastupile. I jučer smo dobili jasnu poruku iz SAD-a da mora doći do trajnog izlaska ruskih dioničara iz NIS-a. I da imamo tri mjeseca da se ta transakcija završi, a da američka vlada to mora odobriti. Mi 37 dana nismo dobili kap nafte iz JANAF-a, a građani to nisu ni osjetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti, i naše rezerve su očuvane - rekla je danas ministrica energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović. Srbija se, dodala je, spremala za nepredvidive situacije, svoje je zalihe povećala 60 posto.

- Spremna sam podnijeti ostavku, jer bez rafinerije u Pančevu nama nema života. Ona je vitalna za građane i privredu - kazala je. Čekati se može tri, najviše četiri dana, ne više od toga.

Gazprom Neft i Gazprom su poslali zahtjev OFAC-u, izražavajući spremnost da prepuste kontrolu nad NIS-om trećoj strani.

OFAC je u siječnju uveo sankcije ruskom naftnom sektoru, ali su za NIS bile odgođene nekoliko puta te su na kraju stupile na snagu 8. listopada.

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je 9. listopada da je Hrvatska spremna ući u vlasničku strukturu NIS-a, ali ne i zavladati maloprodajnim tržištem u Srbiji.

- Naša ruka je ispružena, ako je to rješenje, mi smo spremni i za tu opciju kako bismo osigurali kontinuitet poslovanja JANAF-a i zaštitili interese tvrtke koji su već 40 godina usko povezani s NIS-om, rekao je tad Šušnjar. To bi, kako je naglasio, znatno olakšalo poziciju Srbije i Hrvatske.

