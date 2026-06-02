Pregovarački tim SEK-a (Specijalne jedinice za raspoređivanje) stigao je u dortmundsku četvrt Höchsten i pokušat će nagovoriti počinitelja da odustane od otmice
Užas u Njemačkoj: Srbin prijetio u restoranu, upucao policajca. Zabarikadirao se s dvoje djece
Muškarac se u utorak navečer zabarikadirao u stanu u četvrti Höchsten u Dortmundu. Uzeo je dvoje male djece za taoce, a prethodno je upucao policajca i divljao po restoranu. Vjeruje se da je počinitelj 51-godišnji državljanin Srbije. Policajac je nosio zaštitni prsluk te je samo lakše ozlijeđen hicem, piše Bild.
Otmičar je još uvijek naoružan. BILD izvještava da najmlađe dijete ima samo sedam godina. Srbin je prethodno divljao s palicom, prijeteći gostima i prskajući paprenim sprejem, a zatim je pobjegao automobilom. Kada je policija stigla do stambeno-poslovne zgrade u četvrti Höchsten u Dortmundu, muškarac se približio zgradi i pucao u policajca iz pištolja malog kalibra.
- Metak je pogodio zaštitni prsluk jednog od policajaca koji su reagirali. Prema trenutnim informacijama, policajac je zadobio lakše ozljede. Zatim je muškarac pobjegao u kuću i vjeruje se da drži dvoje djece kao taoce, rekao je glasnogovornik policije kasno u utorak navečer.
Teško naoružani elitni policajci sada provjeravaju kuću u kojoj se počinitelj zabarikadirao, a opremljen je, između ostalog, balističkim štitovima. Pregovarački tim SEK-a (Specijalne jedinice za raspoređivanje) stigao je u dortmundsku četvrt Höchsten i pokušat će nagovoriti počinitelja da odustane od otmice, prvenstveno kako bi zaštitio živote dvoje djece.
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