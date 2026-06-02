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ZATVORIO SE U STAN

Užas u Njemačkoj: Srbin prijetio u restoranu, upucao policajca. Zabarikadirao se s dvoje djece

Piše Iva Tomas,
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Užas u Njemačkoj: Srbin prijetio u restoranu, upucao policajca. Zabarikadirao se s dvoje djece
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Foto: Christoph Reichwein/DPA

Pregovarački tim SEK-a (Specijalne jedinice za raspoređivanje) stigao je u dortmundsku četvrt Höchsten i pokušat će nagovoriti počinitelja da odustane od otmice

Muškarac se u utorak navečer zabarikadirao u stanu u četvrti Höchsten u Dortmundu. Uzeo je dvoje male djece za taoce, a prethodno je upucao policajca i divljao po restoranu. Vjeruje se da je počinitelj 51-godišnji državljanin Srbije. Policajac je nosio zaštitni prsluk te je samo lakše ozlijeđen hicem, piše Bild.

Policajac ranjen hicem iz vatrenog oružja u Dortmundu
Foto: Christoph Reichwein/DPA
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Otmičar je još uvijek naoružan. BILD izvještava da najmlađe dijete ima samo sedam godina. Srbin je prethodno divljao s palicom, prijeteći gostima i prskajući paprenim sprejem, a zatim je pobjegao automobilom. Kada je policija stigla do stambeno-poslovne zgrade u četvrti Höchsten u Dortmundu, muškarac se približio zgradi i pucao u policajca iz pištolja malog kalibra.

- Metak je pogodio zaštitni prsluk jednog od policajaca koji su reagirali. Prema trenutnim informacijama, policajac je zadobio lakše ozljede. Zatim je muškarac pobjegao u kuću i vjeruje se da drži dvoje djece kao taoce, rekao je glasnogovornik policije kasno u utorak navečer.

Policeman shot in Dortmund
Foto: Christoph Reichwein/DPA
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Teško naoružani elitni policajci sada provjeravaju kuću u kojoj se počinitelj zabarikadirao, a opremljen je, između ostalog, balističkim štitovima. Pregovarački tim SEK-a (Specijalne jedinice za raspoređivanje) stigao je u dortmundsku četvrt Höchsten i pokušat će nagovoriti počinitelja da odustane od otmice, prvenstveno kako bi zaštitio živote dvoje djece.

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