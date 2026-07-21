DRAMA U ROGOZNICI Policajac prijetio muškarcima pa ispalio hitac u zrak iz službenog oružja!

Prava drama odvijala se u Rogoznici nakon prometnog sukoba koji je završio potezanjem službenog pištolja. Policijski službenik, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, uhićen je zbog sumnje da je prijetio trojici muškaraca te iz službenog oružja ispalio jedan hitac u zrak. Kako je priopćila PU šibensko-kninska, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se incident dogodio u nedjelju, 19. srpnja, u poslijepodnevnim satima, nakon ranijih nesuglasica u prometu.

Policajac je, sumnja se, zaprijetio trojici muškaraca, a tijekom sukoba iz službenog pištolja ispalio jedan hitac u zrak.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, dok je prijava dostavljena nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Ni druga strana neće proći bez posljedica. Protiv trojice muškaraca koji su sudjelovali u sukobu podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira te su dovedeni na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Zbog ozbiljnosti incidenta reagirala je i Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Načelnik uprave, sukladno Zakonu o policiji, donio je rješenje o udaljenju policijskog službenika iz službe, a protiv njega će biti pokrenut i disciplinski postupak.