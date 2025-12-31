Drama u Rusiji: Kadirov hitno hospitaliziran u Moskvi, nije se pojavio na sastanku s Putinom

Tradicionalna prednovogodišnja sjednica Državnog vijeća u Moskvi, kojom je predsjedao Vladimir Putin održana je bez jednog važnog sudionika. Među guvernerima i predstavnicima ruskih regija nije bilo Ramzana Kadirova, čelnika Čečenske Republike.

Prema informacijama koje je objavila Novaja Gazeta Europa, Kadirov je dan ranije stigao u Moskvu s namjerom da osobno sudjeluje na sastanku. No u noći s utorka na srijedu došlo je do naglog pogoršanja njegova zdravstvenog stanja te je hitno prebačen u Centralnu kliničku bolnicu povezanu s Uredom predsjednika Rusije.

Zbog izvanredne situacije nije bilo zamjenskog rješenja, pa je Čečenija ostala jedina ruska regija bez predstavnika na tom sastanku. Izvor blizak čečenskom vodstvu tvrdi da su liječnici u Moskvi 'jedva uspjeli stabilizirati Kadirova', nakon čega se vratio kući. Od tada se nije pojavljivao u javnosti.

Problemi sa zdravljem, prema istim izvorima, traju već dulje vrijeme. Još početkom prošle godine Kadirov je bio hospitaliziran u privatnoj klinici u Groznom, a njegovo stanje se od tada, navodno, postupno pogoršavalo. Sam je to djelomično potvrdio tijekom nedavne emisije uživo, kada je priznao da je ove godine imao neuobičajeno mnogo odmora.

Za čovjeka poznatog po potpunoj kontroli nad Čečenijom i radnom tempu bez pauze, to je velika promjena. Ranijih godina uzimao je tek kratki novogodišnji predah, dok je ove godine jedan od odmora potrajao gotovo dva mjeseca.

U javnom nastupu Kadirov je govorio i o simptomima koje osjeća, spominjući stalnu napetost i živčane slomove, koje je povezao s brigom za čečenske borce na ratištu u Ukrajini.

Činjenica da se ove godine rijetko pojavljivao pred kamerama i da je smanjio upravljanje regijom dodatno je potaknula nagađanja o njegovu stvarnom zdravstvenom stanju.