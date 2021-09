Postigli smo rješenje, danas je sretan dan. Učenik je ušao s maskom do učionice i evo sad uči povijest sa svojim vršnjacima.

Rekao nam je to danas Samson Štibohar, ravnatelj Osnovne škole u Krapinskim Toplicama.

Agonija koja je u školi trajala gotovo tri tjedna napokon je gotova. Rijetko tko je mogao očekivati ovakav, pomalo nadrealan početak školske godine u inače mirnom zagorskome mjestu. Danima su policajci i zaštitari stražarili u krugu škole ne bi li zaštitili njezine učenike i djelatnike od napada nekolicine fanatika koji su, kukavički i preko leđa naivnog 14-godišnjaka, odlučili iskaliti nezadovoljstvo donesenim protuepidemijskim mjerama.

Uz punu podršku roditelja, osmaš je čak deset školskih dana izbivao s nastave. Svaki dan je dolazio u školu, najčešće s ocem, te pokušavao ući bez zaštitne maske, u inat pravilima koja vrijede za ostalih 300-tinjak učenika koji pohađaju tu školu. Naravno, dječak je svaki put uredno ostajao vani gotovo šest sati, koliko mu traje školska smjena.

Kršenje prava?

Društvo su mu za to vrijeme pravili roditelji i zaštitari, a nekolicina prosvjednika davala mu je “podršku” izvan dvorišta škole. Otac dječaka govorio je da maska krši Božje i prirodne zakone te da dječaku smeta i guši ga, no za to nije bilo nikakve zdravstvene osnove. Danima su i socijalne službe, pedagoginja, ravnatelj i nastavnici škole pokušavali razgovarati s roditeljima, pronaći rješenje koje bi dječaka vratilo u školske klupe, no svaki put bezuspješno, čak ni prijave koje su roditelji dobili od policije nisu urodile plodom. Sve do danas, kad su djelatnici socijalne službe po drugi put, u jutarnjim satima, pozvonili na vrata njihove kuće.

Isprva ih roditelji nisu htjeli pustiti bez prisustva njihovih odvjetnika, no na kraju su ipak popustili i pristali na razgovor koji je trajao nešto manje od dva sata. Dječak je od ovoga tjedna trebao biti popodnevna smjena, a sve do podneva nitko nije znao što će se dogoditi. Nakon razgovora sa socijalnim radnicama u obiteljskom domu, otac se s njima i odvjetnicima uputio prema školi, gdje ih je dočekao ravnatelj, a čak je i otac, antimasker, na molbu odvjetnice stavio masku dok je ulazio u školu. Nakon posljednjih pregovora i tik prije početka nastave pojavio se i dječak noseći zaštitnu masku u rukama.

Sastanak roditelja

Sastanak oca, socijalnih radnica, odvjetnika i ravnatelja taman je završio te su dočekali dječaka ispred ulaza u školu, a ravnatelj mu je s osmijehom otvorio vrata. Dječak je potom stavio masku na lice i ušetao se u prostor škole na olakšanje svih prisutnih.

- S roditeljima i centrom vidjeli smo da je najbolje rješenje da učenik ide u školu. Obrazovanje je ključ. Učeniku je to dužnost i obveza. On je danas krenuo na nastavu i nadamo se da će tako i nastaviti te završiti nastavnu godinu - rekao je ravnatelj škole Samson Štibohar pa dodao:

- Sve službe su ovdje bile usmjerene na to da budemo spremni kad se učenik vrati u razred. Kako se ne bi naškodilo učenicima koji su sve ove dane bili u školi, kao ni učeniku koji je danas ušao.

Svi su zadovoljni?

Otac dječaka nije ništa htio komentirati, no njegovi odvjetnici su za Jutarnji list rekli da će poduzeti sve pravne radnje u svrhu zaštite djetetovih prava na obrazovanje.

- Kao punomoćnik djeteta angažiran po njegovim roditeljima poduzet ću sve pravne radnje u pravcu zaštite djetetovih prava na obrazovanje i usmjeriti svu pozornost na obrazloženje činjenice da dijete i roditelji žele da se situacija sagleda u svjetlu zaštite prava djeteta na obrazovanje i redovan nesmetani pristup nastavi bez nametanja uvjeta koji nemaju uporište u zakonu. Uvjeren sam da će obrazovni sustav prepoznati problem i dati zadovoljavajuće rješenje jer je stanje neodrživo s aspekta zaštite prava djeteta na obrazovanje - rekao je Milko Križanović, odvjetnik dječakovih roditelja.

Kako god bilo, dječak se konačno vratio na nastavu koja mu je i zakonom zagarantirana. Konačno je u učionici, među prijateljima i kolegama, na olakšanje nastavnika i ravnatelja.