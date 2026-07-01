Tsunami je bio napušteno štene, a sada je heroj Venezuele: Traži zarobljene ispod ruševina...

U jeku katastrofe koja je pogodila Venezuelu u lipnju 2026., jedan je junak osvojio srca nacije. Tsunami, osmogodišnji graničarski škotski ovčar iz jedinice K-SAR ECID, postao je simbol nade nakon što je pomogao locirati preživjele zarobljene ispod ruševina nakon razornih potresa.

Prije nego što je postao slavan pas spasilac, Tsunamijev život bio je obilježen patnjom. Kao štene pronađen je na ulicama Caracasa, pothranjen i zlostavljan. Život mu se promijenio kada ga je spasila Anita Vidal. Njegova energija i inteligencija privukle su pažnju Jorgea Beensa, stručnjaka za spašavanje, koji ga je primio u svoj centar za obuku.

Tamo je Tsunami prošao višegodišnju obuku za pronalaženje žrtava pod ruševinama. Njegova predanost odvela ga je i izvan Venezuele. Prije svoje posljednje misije, Tsunami je sudjelovao u međunarodnim humanitarnim naporima nakon potresa u Turskoj i Siriji 2023. te u brojnim operacijama spašavanja nakon poplava i klizišta, piše Hola.

Pothvat koji je ujedinio zemlju

Tijekom potrage u Caracasu, Tsunami je neumorno radio uz svog vodiča, koristeći izvanredan njuh kako bi pomogao spasiocima pronaći najmanje 13 živih osoba ispod ruševina. Jedna od najdramatičnijih operacija dogodila se u četvrti San Bernardino. Nakon što je pas uporno označavao lokaciju ispod ostataka osmerokatnice, spasioci su zatražili potpunu tišinu.

Foto: RONALD PENA R.

Zahvaljujući njegovoj preciznosti, uspješno su izvukli 60-godišnjeg muškarca koji je bio zarobljen šest sati. Snimke spašavanja brzo su se proširile mrežama, prikazujući nevjerojatnu suradnju psa i hitnih službi. Njegova priča postala je tračak svjetla u jednom od najmračnijih trenutaka za zemlju.

A rescue dog has saved at least 13 people from the earthquake rubble in Venezuela.



The border collie named Tsunami sniffed out survivors trapped under debris after two earthquakes devastated the country last week.



Find out more about Tsunami's heroic rescue mission 👇… pic.twitter.com/SpqBWSjw5z — The Telegraph (@Telegraph) July 1, 2026

Nakon dana neprekidnog rada, veterinar je potvrdio da je Tsunami pretrpio tešku fizičku iscrpljenost. Ipak, nakon medicinske skrbi, utvrđeno je da je dobrog zdravlja. Vlasti su potvrdile da je misija nakon potresa u lipnju 2026. bila njegov posljednji službeni zadatak prije umirovljenja.

Mnogi Venezuelanci usporedili su ga s Orionom, legendarnim rotvajlerom koji je spasio desetke ljudi tijekom tragedije u Vargasu 1999. Poput svog prethodnika, Tsunami je postao istinski nacionalni simbol hrabrosti, otpornosti i nade.

*uz korištenje AI-ja

