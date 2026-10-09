Drito proziva Tomaševića i Možemo da zaviruju u tuđe smeće, a o svom ne vode računa

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Drito u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Dragana Turkalj u petak je prozvala gradonačelnika Tomislava Tomašević i stranku Možemo! da "trče po Hrvatskoj, zaviruju u tuđe smeće, a o svome uopće ne vode računa".

Podsjetila je pritom da je Klub gradskih zastupnika Drito na prošloj sjednici Gradske skupštine od gradonačelnika Tomaševića tražio da dostavi podatke koliko je ilegalnih odlagališta otpada u Zagrebu, koliko je tamo tona otpada i kakva se sanacija planira, ali da im je Tomašević na to odgovorio "ne".

- U Gospiću parcela nije niti gradska niti državna pa se problem rješava, evo događaju se uhićenja. A mi istovremeno imamo situaciju u Zagrebu gdje gradonačelnik na pitanja što smrdi i što je zagadilo zrak, odgovara da ne zna - kazala je Turkalj na konferenciji za novinare pod nazivom "Hoće li Zagreb postati novi Gospić?".

Zbog neugodnih mirisa i loše kvalitete zraka, na koju su posljednjih dana upozoravali građani i mjerne postaje, Zagrepčani se s pravom pitaju što udišu, rekla je Turkalj, dodajući da gradska vlast nije navela točan uzrok problema.

To je još jedna situacija koja pokazuje koliko je važno imati kvalitetan nadzor nad potencijalnim izvorima onečišćenja tla, vode i zraka, istaknula je.

- Ima li gradska vlast nadzor nad ilegalnim odlagalištima otpada u Zagrebu, zna li koliko je tamo otpada, te koliko takva odlagališta predstavljaju zdravstvenu ugrozu, odnosno izvor onečišćenja, i prijeti li Zagrebu neki novi Gospić? - upitala je.

Kako je navela, unatoč potrošenih više od 4,5 milijuna eura i uklonjenih više od 6200 tona otpada u prošloj godini, i dalje je nepoznato koliko otpada ostaje na zagrebačkim lokacijama i kada i kako će one biti trajno sanirane.

Kao posebno zabrinjavajuće primjere navela je Ježdovec, gdje se procjenjuje više od 8000 kubičnih metara otpada, te Petruševec, u zoni zaštite vodocrpilišta iz kojeg se opskrbljuje oko 150.000 Zagrepčana, gdje se procjenjuje oko 33.000 tona opasnog otpada.

Komentirajući proširenje istrage u slučaju Gospića i nova uhićenja u kojima je, kako neslužbeno mediji navode, obuhvaćena i tvrtka Cezar koja je dio Cios grupe, Turkalj je rekla da su zgroženi Gospićem, da su pružili podršku građanskim inicijativama te da im je drago zbog nastavka istrage i procesuiranja odgovornih.

Podsjetila je i da je Tomašević tijekom predizborne kampanje najavljivao da više neće surađivati s pojedinim akterima, među kojima je spominjao i Petra Pripuza, ali da se suradnja nastavila. To je, ustvrdila je, još jedno njegovo licemjerstvo.

- Ne možemo stalno probleme s otpadom svaljivati na otpadnu mafiju, a što Tomašević vrlo često čini i na taj način isto pere ruke. Dakle, odgovornost je njegova (Tomaševića) - poručila je, naglasivši da građani zaslužuju konkretne odgovore, a ne prebacivanje odgovornosti između Grada i države.

Gradska zastupnica Eliška Djokićova rekla je kako Grad može putem naloga suda tražiti pristup parceli u tuđem vlasništvu, uz policijsku pratnju. Također je naglasila da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može pokriti do 50 posto troškova uklanjanja otpada.