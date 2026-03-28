Zagreb zbraja štetu: 'Djeci koja su ostala na Sljemenu smo organizirali prijevoz do grada'

U posljednjih 36 sati otkako je nevrijeme krenulo bio je ogromni broj intervencija svih gradskih službi, poglavito vatrogasaca koji su imali, evo, preko tri stotine. Apeliram na građane da zove službe samo kada ih zbilja trebaju. Dakle, razmislite što prijavljujete, problema, palih stabala i ostalog ima po cijelom gradu, rekao je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet, koji je jutros obišao groblje Mirogoj.

- Pune ruke posla imali su i djelatnici Čistoće. Njih 200 je jučer bilo na terenu, počistili su sve s cesta što je ostalo od granja, i ostataka svega ostalog što je vjetar raznosio. Hvala svima koji su proveli jučerašnji dan u sanaciji štete i normalizaciji života nakon velikog nevremena koje je oštetilo veći broj objekata u gradu - rekao je Korlaet.

Dodao je i kako je zabilježen je vjetar kakav dugo nismo imali tu u gradu.

- Jučer je na Črnomercu puhalo preko 120 kilometara na sat. Šteta se evidentira i popisuje. Oštećeno je oko 60 vrtića, pedesetak osnovnih škola, i dvadesetak srednjih. Štete variraju. Sreća imamo praznični tjedan, nadam se da će sve biti otklonjeno na vrijeme - rekao je Korlaet.

Stradao je i krov KC Dražen Petrović, te Mirogoj gdje je, kaže Korlaet, vjetar srušio oko 200 stabala, a usput je dodao da svi posjetitelji koji planiraju posjetiti to groblje, budu na posebnom oprezu dok se ne sanira sva novonastala šteta.

Korlaet je komentirao i situaciji s djecom koja se nalaze na nastavi u prirodi na Sljemenu. Rekao je kako je sve u redu s njima te da se organizira prijevoz. Isto nam je potvrdio i potvrdio predsjednik Crvenog križa Zagreb Ivica Golubić.

- Djecu ćemo početi spuštati ZET-ovim autobusima prema gradu, sve je u redu. Povratak će zbog sigurnosnih razloga trajati malo duže - rekao je Golubić.

Podsjetimo, radi se o petodnevnoj nastavi u Planinarskom domu Crvenog križa koju, prema informacijama koje smo dobili, ovaj tjedan odrađuju učenici trećih razreda dvije zagrebačke škole Iako se danima najavljivalo nevrijeme i vrlo loši vremenski uvjeti, jedna od škola donijela je odluku da će ostati do kraja nastave, dakle do petka. No već u četvrtak je zbog snijega i nevremena zatvorena Sljemenska cesta.