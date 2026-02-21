Obavijesti

News

PRIJETI JOJ DO 8 GODINA ZATVORA

Drnišanka u Šibeniku optužena za pranje preko 400.000 eura ulaganjem u kriptovalute

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv 57-godišnjakinje koju tereti da je u tri i pol godine kupujući kriptovalute 'oprala' preko 400.000 nezakonito stečenih eura

Admiral

Tužiteljstvo 57-godišnjakinju tereti da je od veljače 2021. do listopada 2024. u Drnišu pristala na zahtjev nepoznate osobe koja je s njom stupila u kontakt putem društvene mreže, da se na njezine bankovne račune uplaćuje novac s računa drugih nepoznatih osoba iz Hrvatske i inozemstva, znajući da novac potječe od nezakonitih radnji.

Na ponudu je, po tvrdnjama tužiteljstva, pristala s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novčanih iznosa velike vrijednosti.

Po uputama nepoznate osobe 57-godišnjakinja se registrirala na kripto mjenjačnice te je za više od 427.000 eura koje su joj na račune uplaćivale nepoznate osobe kupovala kriptovalute.

Kupljeni digitalni novac prosljeđivala je nepoznatoj osobi na njegove virtualne novčanike kako bi tim kriptovalutama dalje trgovao ili podizao gotovinu u mjenjačnicama i time zameo stvarno porijeklo novca, izvijestilo je državno odvjetništvo.

Za pranje novca zakon predviđa kaznu od šest mjeseci do čak osam godina zatvora.

