Drogirali su se i ona je umrla? Bacili su njeno tijelo u podrum

Izletio je iz policijskog auta i počeo trčati prema ulazu zgrade kako ga ne bi uslikali. Hodao je glavom prema dolje, s kapuljačom na glavi. Držala su ga dva policajca.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zagrebački kriminalisti istražuju slučaj smrti 16-godišnje djevojke koja je u subotu oko 7.20 sati nađena mrtva u naselju Sopot u Novom Zagrebu. Bila je zamotana u tepih i odbačena pred ulaz u podrum zgrade u Zemljakovoj ulici. Prema neslužbenim informacijama, upravo je 30-godišnji muškarac, kojeg je policija privela ne bi li rasvijetlila okolnosti maloljetne djevojke, zadnji s njom bio u kontaktu. Točan uzrok smrti još se utvrđuje.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kako doznajemo, djevojka je preminula u stanu u Šenovoj ulicu u Sopotu. Navodno su se skupa drogirali, a privedeni muškarac istražiteljima je rekao da se “ušlagirao i izašao iz stana, a kad se vratio, našao je djevojku, ali mrtvu, potpuno hladnu”. Nejasno je je li truplo u tepih zamotao sam ili mu je netko možda pomogao.

Kako također doznajemo, privedeni muškarac živi u podstanarskom stanu u Šenovoj ulici, također u Sopotu, gdje smo tijekom ranog poslijepodneva u nedjelju snimili i policiju koja je izašla na teren. Ekskluzivna snimka kojom raspolaže 24sata otkriva policajce koji su se u nedjelju oko 3 sata rastrčali po Sopotu u potrazi za muškarcem, ali i tragovima koji bi rasvijetlili smrt maloljetne djevojke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nešto poslije 15.30 sati, policija je na istu adresu, oko 500 metara od mjesta pronalaska beživotnog tijela djevojke, dovela privedenoga. U stanu su navodno imali narkoseansu i tu je počelo sve po krivu.

Kako neslužbeno saznajemo muškarac (30) kaže da nema nikakve veze s njezinom smrću te da je samo naišao na djevojku i vidio kako ne diše. No nije poznato tko mu je pomogao umotati je u tepih i u gluho doba noći odnijeti u obližnju Zemljakovu ulicu, udaljene svega nekoliko minuta hoda od Šenove. Za sad se jedino sumnja u krivnju 30-godišnjaka. Kako doznajemo, ležala je s glavom prema dolje, a noge su joj virile gore.

- Iza naše zgrade se uvijek skupljalo sumnjivo društvo, miris trave je uvijek navečer bio u zraku. Ponekad su tu bile i teže droge i znali smo naići i na igle, ispričala nam je susjeda iz Zemljakove ulice.

Probudile ih sirene

- U našoj zgradi se gradio lift pa je ulaz u podrum bio uvijek otvoren i tu su se znali zavući razni ljudi. Kad se dizalo napravilo zatvorili su ulaze u šupu - rekla nam je i kazala da je tu noć bila budna.

Foto: Katarina Bitići/24sata

- Inače imam lak san, bila sam budna oko 3 ujutro, ali nisam ništa čula. Šokirale su me sirene, ali ta djevojka ne živi ovdje to je sigurno. Ima puno podstanara u ovoj zgradi, više se mi susjedi međusobno ne poznajemo - rekla nam je susjeda. Podsjetimo, policija je jutros objavila kako su utvrdili identitet žene te kako se radi o maloljetnici. Tijelo su nakon očevida prevezli u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, no uzrok smrti još nije potvrđen, objavila je jutros policija. Djevojka je imala crnu kosu, a uz nju nisu pronađeni nikakvi dokumenti koji bi otkrili o kome se radi. Kako doznajemo, na tijelu nije bilo vidljivih vanjskih ozljeda.

Ovakav potez odbacivanja mrtvoga tijela obično potpis očajnika iz drogeraških krugova, rekli su stručnjaci za Jutarnji list. Nalazi krvi će razjasniti je li djevojka bila pod utjecajem opijata. Podsjetimo, stanare Zemljakove ulice u Sopotu u subotu rano ujutro probudili su zvukovi svađe, a potom i policijske sirene.

- Iz sna me trznula neka lupnjava, dva udarca, i čula sam kao da netko nešto vuče. Probudila sam se uplašila se - priča starija žena, ispod čijeg prozora je pronađeno tijelo.

Za njom ostala tenisica

- Ustao sam i nisam znao što se događa. Već se razdanjivalo kad sam izašao iz stana te vidio dva policajca i troje djelatnika Hitne pomoći. Otišao sam do izlaza iz zgrade, zamolili su me da se maknem. Ali ono što sam vidio šokiralo me. Tijelo mlađe žene bilo je umotano u tepih. Nisam mogao vidjeti lice jer joj ga je tepih prekrivao. Jedna tenisica bila je pored nje - rekao nam je stanarkin suprug.

Foto: Ivan Pandžić/24sata

Sve okolnosti će biti poznate nakon što se završi kriminalističko istraživanje koji vodi Županijsko državno odvjetništvo iz Velike Gorice.

'Ne znamo tko tu živi, stalno je netko ulazio i izlazio'

A što da vam kažem, sve nas je ovo šokiralo. Ne mogu vjerovati da u ovom, inače, mirnom kvartu bude nešto ovakvo, rekla je stanarka u Šenovoj ulici u Zagrebu.

Drugi susjedi nagađaju da je moguće da je riječ o nekoj od podstanarki, dok su drugi uvjereni da mlada djevojka nije živjela u njihovoj zgradi. U svakom slučaju, tragedija ih je povukla u stanove.

- Ne znam tko živi u ovom stanu, ali znam da je dosta ljudi ulazilo i izlazilo iz njega. Bilo je i djevojaka i muškaraca, ali nisam nikad obraćala pažnju. Više se mi susjedi ne poznajemo međusobno, većina stanova je dano u podstanarstvo. Neko vrijeme sigurno nećemo imati miran san, baš me potresao ovaj događaj - ispričala nam je vidno šokirana susjeda dok su policajci ograđivali zgradu.