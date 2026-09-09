Dron u Moldaviji zamalo pogodio avion Zelenskog

Dron je zamalo pogodio zrakoplov ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog dok se spremao poletjeti iz Moldavije prema Norveškoj. Incident je otkrio norveški premijer Jonas Gahr Støre za državnu televiziju NRK. Zelenski je u Norvešku putovao kako bi sudjelovao na sprovodu pokojnog norveškog kralja Haralda. Prema riječima Størea, ukrajinski predsjednik tijekom polijetanja našao se u neposrednoj blizini opasnosti.

- Dron mu je umalo pogodio avion dok se spremao poletjeti iz Moldavije. To je stvarnost s kojom se suočava - rekao je Støre.

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Norveški premijer ispričao je i detalje razgovora sa Zelenskim, koji mu je opisao tešku noć obilježenu ruskim napadima na Ukrajinu.

- Pitao sam ga kakva mu je bila noć, a on je odgovorio da nije bila dobra jer je bio na telefonu i primao vijesti o tome gdje su sve po Ukrajini pali projektili. Situacija je vrlo dramatična i ostavlja snažan dojam - izjavio je Støre.

Foto: Frederik Ringnes

Zelenski je u utorak oko 21 sat stigao u hotel Plaza u Oslu, gdje se sastao s norveškim premijerom i ministrom vanjskih poslova Espenom Barthom Eideom. Razgovori su nastavljeni i u srijedu.

Ukrajinski predsjednik tijekom posjeta Norveškoj razgovarao je i o jačanju protubalističke obrane. Poseban naglasak stavio je na potrebu razvoja vlastitih kapaciteta za obranu od balističkih projektila.

Foto: Frederik Ringnes

- Naša slaba točka su protubalistički kapaciteti. Moramo postati jači. Želim održati sastanke i u Norveškoj i u Kanadi. Moramo razviti vlastiti protubalistički sustav - poručio je Zelenski.