Dron ušao u Moldaviju, srušio se blizu naselja: 'To je prijetnja'

Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje vlastitog zračnog prostora neidentificiranim zračnim objektom.

U moldavski zračni prostor objekt je ušao u ponedjeljak u 17.37 sati po lokalnom vremenu te je brzo nakon toga eksplodirao u blizinu naselja Talmaza, koje se nalazi pored granice s Ukrajinom. Moldavske su vlasti naznačile da žrtava uslijed eksplozije nije bilo kao niti materijalne štete.

„Ovaj incident predstavlja novo ozbiljno kršenje suvereniteta Republike Moldavije i predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti naših građana. Takvi incidenti su neprihvatljivi“, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

Moldavija graniči s Ukrajinom te je podržava od samog početka ruske agresije. Moldavija se od početka ruske invazije na Ukrajinu suočila s brojnim incidentima sličnima ovome kada su dronovi letjeli iznad njenog teritorija na granici s Ukrajinom.