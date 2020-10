Druga sjednica predsjednikovog Vijeća za energetsku tranziciju: Predstavili su svoje smjernice

U smjernicama se uz ostalo navodi kako Hrvatska mora žurno usvojiti ambicioznu Nacionalnu razvojnu strategiju - Hrvatska 2030, koja će se temeljiti na klimatskoj neutralnosti do 2050. godine

<p>Vijeća predsjednika Republike za energetsku tranziciju u ponedjeljak je predstavilo i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU predalo smjernice za energetsku tranziciju u skladu s EU-ovim Zelenim planom, priopćeno je iz Ureda predsjednika Republike.</p><p>Danas je, naime, održana druga sjednica toga Vijeća, na kojoj su na poziv predsjednika Republike Hrvatske <strong>Zorana Milanovića</strong>, sudjelovali predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i na kojoj su predstavljene smjernice za programiranje Operativnih programa za financijsku perspektivu 2021. – 2027. i Plana za korištenje Fonda za oporavak u namjeri poticanja potrebnih reformi, ubrzavanja investicija i stvaranja uvjeta za održivi gospodarski razvoj u skladu s EU-ovim Zelenim planom.</p><p>U smjernicama se uz ostalo navodi kako Hrvatska mora žurno usvojiti ambicioznu Nacionalnu razvojnu strategiju - Hrvatska 2030, koja će se temeljiti na klimatskoj neutralnosti do 2050. godine i ciljevima održivog razvoja s fokusom na jačanje domaće proizvodnje, te značajno podići razinu efikasnosti procesa programiranja i pojednostaviti procedure. Upravo zato Vijeće predlaže uvođenje nacionalnog modela vrednovanja rada svih tijela koji će biti vezan za postotak apsorpcije alociranih EU-ovih sredstava.</p><p>Predlaže se i dorada pravnog, planskog i operativnog okvira sustava upravljanja i kontrole Europskim strukturnim i investicijskim fondovima te poticanje "zelene" javne nabave radi poticanja eko-inovacija u gospodarstvu.</p><p>Vijeće smatra da već u 2021. godini uz korištenje raspoloživih EU fondova treba potaknuti val ulaganja u dubinsku energetsku obnovu fonda zgrada, što uključuje i obnovu Zagreba i okolice nakon potresa te novu izgradnju, vodeći pritom računa o problemu energetskog siromaštva.</p><p>Kako trasirati energetsku tranziciju prema zelenom i digitalnom i osigurati veći udio obnovljivih izvora energije i učiniti hrvatsko društvo što otpornijim na klimatske promjene i druge izazove, neka su od pitanja koja se analiziraju u smjernicama, izjavio je posebni predsjednikov savjetnik za energiju i klimu <strong>Julije Domac</strong>.</p><p>- Treba otvoriti prostor privatnoj inicijativi kako europski fondovi ne bi bili svrha samima sebi, nego katalizator razvoja prema zelenom, održivom i otpornom - rekao je Domac.</p><p>Dodao je da prilika koja se otvara s 22 milijarde eura europskih sredstava "ne smije biti još jedna prilika za korupciju, nego za razvoj Hrvatske u dobrom smjeru".</p><p>Upitan koliko su danas predstavljene smjernice u skladu s Vladinom energetskom strategijom, odgovorio je da su one u skladu s europskim smjernicama o 60-postotnom smanjenju emisija stakleničkih plinova do 2030. godine, što je zadnja preporuka Europskog parlamenta, kao i klimatskoj neutralnost do 2050. godine. </p><p>- Ove smjernice pokazuju kako bi to trebalo napraviti - rekao je Domac.</p><p>Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pokazalo je spremnost na suradnju te je zaključeno da će Vijeće i nadalje usko surađivati s ministrima Vlade usmjeravajući ih kroz preporuke za što brži oporavak u smjeru zelene i energetske tranzicije, kaže se u priopćenju.</p>