'ZLONAMJERNO I NEPRIMJERENO'

Društvo hrvatskih književnika osudilo sramotne grafite s prijetnjama Miljenku Jergoviću

Društvo hrvatskih književnika osudilo sramotne grafite s prijetnjama Miljenku Jergoviću

"Govor i širenje mržnje, a napose iskazivanje prijetnji u javnome prostoru, protivni su temeljnim vrijednostima koje zastupa Društvo hrvatskih književnika", ističu iz DHK-a...

Društvo hrvatskih književnika (DHK) u petak je oštro osudilo pojavu "krajnje neprimjerenih i zlonamjernih grafita" u kojima se javno prijeti njihovu članu, hrvatskom književniku Miljenku Jergoviću.

DHK smatra kako hrvatska policija i pravna država mora u ovome slučaju, kao i u bilo kojem sličnome, odlučno postupiti i pokazati kako su ovakve poruke i prijetnje nespojive s demokratskom praksom.

"Govor i širenje mržnje, a napose iskazivanje prijetnji u javnome prostoru, protivni su temeljnim vrijednostima koje zastupa Društvo hrvatskih književnika", ističu.

PREŠARALI SRAMOTU Građani srcima prebojali grafit s porukom Jergoviću: Holding je kasnije oba zida prebojao u sivo
Građani srcima prebojali grafit s porukom Jergoviću: Holding je kasnije oba zida prebojao u sivo

Jergović je u četvrtak na Facebooku objavio fotografiju grafita ispisanog na zgradi u kojoj živi: "Jedne kolovoške noći, Miljenko neće dobro proći. Naša država. Naša Pravila."

Napisao je da prijetnje shvaća jako ozbiljno, ali da policiji neće podnijeti prijavu jer nema vremena, niti u toj vrsti slučajeva ima povjerenja u policiju, ali će svaki napad na sebe i svoje bližnje učiniti javnim.

POSLALI VLADI OTVORENO PISMO Hrvatsko društvo pisaca: Kultura i umjetnost nisu i ne smiju biti taoci nasilnih skupina
Hrvatsko društvo pisaca: Kultura i umjetnost nisu i ne smiju biti taoci nasilnih skupina

U petak je u Novom Zagrebu osvanuo još jedan prijeteći grafit: "Sarajevo ispod Trebevića. Povedite Dalilu i četnika Jergovića." što se, pretpostavlja se, odnosi i na saborsku zastupnicu Daliju Orešković koja mu je dan prije dala potporu.

Građani su prvi grafit prekrili srcima, kasnije su stigli radnici Holdinga i prebojili ih u sivo...

