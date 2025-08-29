"Govor i širenje mržnje, a napose iskazivanje prijetnji u javnome prostoru, protivni su temeljnim vrijednostima koje zastupa Društvo hrvatskih književnika", ističu iz DHK-a...
Društvo hrvatskih književnika osudilo sramotne grafite s prijetnjama Miljenku Jergoviću
Društvo hrvatskih književnika (DHK) u petak je oštro osudilo pojavu "krajnje neprimjerenih i zlonamjernih grafita" u kojima se javno prijeti njihovu članu, hrvatskom književniku Miljenku Jergoviću.
DHK smatra kako hrvatska policija i pravna država mora u ovome slučaju, kao i u bilo kojem sličnome, odlučno postupiti i pokazati kako su ovakve poruke i prijetnje nespojive s demokratskom praksom.
"Govor i širenje mržnje, a napose iskazivanje prijetnji u javnome prostoru, protivni su temeljnim vrijednostima koje zastupa Društvo hrvatskih književnika", ističu.
Jergović je u četvrtak na Facebooku objavio fotografiju grafita ispisanog na zgradi u kojoj živi: "Jedne kolovoške noći, Miljenko neće dobro proći. Naša država. Naša Pravila."
Napisao je da prijetnje shvaća jako ozbiljno, ali da policiji neće podnijeti prijavu jer nema vremena, niti u toj vrsti slučajeva ima povjerenja u policiju, ali će svaki napad na sebe i svoje bližnje učiniti javnim.
U petak je u Novom Zagrebu osvanuo još jedan prijeteći grafit: "Sarajevo ispod Trebevića. Povedite Dalilu i četnika Jergovića." što se, pretpostavlja se, odnosi i na saborsku zastupnicu Daliju Orešković koja mu je dan prije dala potporu.
Građani su prvi grafit prekrili srcima, kasnije su stigli radnici Holdinga i prebojili ih u sivo...
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'