Država plaća prijevod diploma: 25.000 eura za iseljenike

Piše HINA,
Zagreb: Na konferenciji za medije ministra demografije i useljeništva Ivana Šipića predstavljen smjer demografskih mjera te savjetnici | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ministarstvo financira prijevod inozemnih kvalifikacija na hrvatski jezik, prijave otvorene do kraja studenoga ili do isteka sredstava

Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je 25. 000 eura vrijedan javni poziv za financiranje troškova prijevoda inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na hrvatski jezik za hrvatske iseljenike, njihove potomke i članove obitelji u 2026. godini. Poziv je otvoren do 30. studenoga ove godine,  odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u iznosu od 25.000 eura.
 Ministarstvo će odobriti sredstva za troškove prijevoda na hrvatski jezik dokumentacije kojom se dokazuju inozemne visokoškolske kvalifikacije, neovisno o vrsti postupka priznavanja ili profesije na koju se kvalifikacija odnosi. To uključuje prijevod diploma i po potrebi cjelovitog nastavnog plana i programa inozemne visokoškolske ustanove.

 Financiranje troškova prijevoda mogu zatražiti hrvatski iseljenici, njihovi potomci i članovi obitelji s hrvatskim državljanstvom, kao i osobe bez državljanstva kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Hrvatskoj u svrhu useljavanja i povratka, uz uvjet da su završili visokoškolsko obrazovanje u inozemstvu.

 Prijevod na hrvatski jezik obavlja stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdana inozemna visokoškolska kvalifikacija. Prijevod se može obaviti i u inozemstvu uz napomenu da sudski tumač poveže dokument na izvornom jeziku i pismu s prijevodom na hrvatski jezik, budući da sudski tumač garantira točnost prijevoda.

Prijave za financiranje troškova prijevoda podnose se Ministarstvu isključivo u elektroničkom obliku putem e-pošte. Odgovarajući e-prijavni obrazac treba preuzeti s mrežne stranice Ministarstva. Za dodatne informacije i eventualne upite, zainteresirani se mogu obratiti putem e-pošte na adresu: razvoj-povratak@mdu.hr
 Nakon što donese Odluku o financiranju prijevoda, Ministarstvo će rezultate javnog poziva objaviti na svojoj službenoj mrežnoj stranici.

