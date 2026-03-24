DRŽAVA UVODI RED Stiže digitalna kartica za socijalu, evo što više neće moći kupovati

Ministar rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je u utorak da se radi na uvođenju elektroničke inkluzivne kartice te najavio kako će „u najkraće vrijeme“ primiti novoosnovanu strukovnu udrugu NovisS. „Digitalna kartica, koju planiramo kao veliki projekt, je trenutno u fazi financijske i informatičke izrade“, rekao je ministar novinarima nakon dodjele ugovora o bespovratnim sredstvima u sklopu poziva "Inkluzivne usluge ustanova u kulturi".

Objasnio je kako je cilj da ta kartica bude vrlo praktična i maksimalno funkcionalna, da korisniku omogući kupovinu kako u fizičkom, tako i u online pogledu. „Na taj način želimo učiniti da novac koji se dobiva kroz socijalne potrebe, bude što bolje raspoloživ“, naglasio je.

Govoreći o razlozima za uvođenje digitalne kartice, naveo je kako su to negativna iskustva korisnika, „koji često moraju fizički odlaziti podizati novac u udaljene banke“, a ne kontrola, kako se interpretiralo.

„Kartica ide u dobroj namjeri, za poboljšanje funkcija“, naglasio je i najavio kako će se u njenoj izradi konzultirati i korisnike i uvažiti sve korisne savjete i mišljenja.

„Sustav socijalne ima jako puno korisnika i usluga, nikad više, želimo da naši korisnici za sve što ulažemo, budu maksimalno zadovoljni“, izjavio je ministar.

Upitan kakve će biti kazne za eventualne zlouporabe, odgovorio je kako kazne „nisu razmatrali, bit će sukladno pozitivnim propisima“.

„Tu je riječ o novcu poreznih obveznika, nismo za sada predvidjeli nikakve posebne kazne, osim što ćemo, a mislim da će se i svi korisnici složiti, krenuti s idejom da nećemo dozvoliti da se od javnog novca kocka, pije alkohol i kupuju duhanski proizvodi. To će biti naš inicijalni stav“, rekao je ministar i dodao „mislimo da je to novac za one u potrebe i da to nije novac koji bi netko trebao kockati“.

Najavio je da će u „najkraće vrijeme“ primiti udrugu Nova vizija socijalne skrbi (NovisS), novoosnovanu strukovnu organizaciju koja se bavi zaštitom i unapređenjem sustava socijalne skrbi.

„Želim ih i planiranim primiti, to ću učiniti u najkraće vrijeme“, rekao je ministar novinarima i naveo kako je Ministarstvo primilo njihove konkretne prijedloge i kako se oni trenutno analiziraju.

„Naći ćemo vremena i kapaciteta da komuniciramo sve što treba“, poručio je ministar Ružić.