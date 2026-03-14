'ISPRAVLJAMO GREŠKE SUSTAVA'

Ružić o inkluzivnom dodatku: 'Sve ćemo maksimalno ubrzati'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Plenkovic odborima predstavio Alena Ružića, kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izjavio je u subotu da će postupak odobravanja inkluzivnog dodatka biti maksimalno ubrzan

Pitanje inkluzivnog dodatka definirano je Zakonom o inkluzivnom dodatku, tu imamo sudske presude i sukladno tome nitko neće biti uskraćen. Radimo na samom postupku, koji ćemo maksimalno ubrzati, kako bi ispravili utvrđene nesavršenosti sustava u korist onih koji trebaju takvu pomoć i vodili sustav prema njegovim boljim varijantama, rekao je Ružić na obilježavanju Nacionalnog dana psihologa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Elmedin je invalid, ima autizam, u Istru se doselio iz Njemačke! RH mu ne priznaje sva prava 01:30
Elmedin je invalid, ima autizam, u Istru se doselio iz Njemačke! RH mu ne priznaje sva prava | Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL

Ministarstvo je 6. ožujka povuklo žalbu na nepravomoćnu odluku Upravnog suda u Zagrebu po kojoj nasljednici imaju pravo nastaviti postupak potraživanja inkluzivnog dodatka.

Na pitanje o inkluzivnom dodatku u slučaju preminulih osoba, odgovorio je da će ministarstvo izaći s vrlo preciznim uputama, koje su sada u pripremi, kako nitko ne bi bio uskraćen za svoja prava.

HDZ-OV KOLAREK ŠOKIRAO Obitelji umrlih: 'Mi tugujemo za voljenima, a njegove izjave su sramotne. Neka poštuje zakon'
Obitelji umrlih: 'Mi tugujemo za voljenima, a njegove izjave su sramotne. Neka poštuje zakon'

- Kako je riječ o konkretnim uputama za korisnike, želim da one budu jasne i precizne te ćemo u narednim danima s njima izaći, a bit će usklađene prema korisnicima i prema pravnom okviru, kako bi se ispoštovale obje strane - kazao je.

Komentirajući porast kreditnog rejtinga Hrvatske, ustvrdio je da Vlada čini velike napore i ima izvrsne rezultate, navodeći pritom podatke o porastu bruto plaće i minimalne mirovine.

Ljubomir Kolarek Tko je HDZ-ovac koji je prozvao obitelji onih koji su umrli čekajući inkluzivni dodatak
Tko je HDZ-ovac koji je prozvao obitelji onih koji su umrli čekajući inkluzivni dodatak

- Već u ponedjeljak ćemo za 119.000 umirovljenika isplatiti razliku jer dolazi do ukidanja penalizacije za prijevremenu mirovinu, to će biti sa zaostacima 105 eura od početka godine - najavio je.

UMRLI ČEKAJUĆI PRAVDU Kolarek o umrlima koji su čekali inkluzivni dodatak: 'Gdje je bila obitelj?'. Grmoja: 'Može li niže?'
Kolarek o umrlima koji su čekali inkluzivni dodatak: 'Gdje je bila obitelj?'. Grmoja: 'Može li niže?'

Vlada je brzo reagirala ograničivši rast cijena goriva, dodao je, pa je danas u Hrvatskoj litra dizela 1,48 eura, u Italiji dva eura, a u Njemačkoj 2,16 eura, dok je benzin u Hrvatskoj 1,45 eura, u Italiji, 1,8 eura, a u Njemačkoj 2,07 eura.

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'
ŠOK ZA OBITELJI

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'

Obitelji, kojima su stanovi uništeni u potresu, dobile rješenja za porez na nekretnine - za zamjenske stanove. Očajni su: ‘Ovo nam je dodatni stres’
Rezultati Eurojackpota
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota

Očekivani jackpot za 22. kolo iznosi 30.000.000 eura
Teror ličke obitelji: Htjeli su ubiti načelnika, paliti i trovati! Uzeli su milijune od države
TKO SU LICA KLANA ANIĆ?

Teror ličke obitelji: Htjeli su ubiti načelnika, paliti i trovati! Uzeli su milijune od države

Darko (52) i Nada (50) Amić te njihov zet Ivan Odorović (31) htjeli su ubiti načelnika Udbine, mještanina, paliti imanja i trovati. Lika je u strahu od njih

