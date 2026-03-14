Ružić o inkluzivnom dodatku: 'Sve ćemo maksimalno ubrzati'

Pitanje inkluzivnog dodatka definirano je Zakonom o inkluzivnom dodatku, tu imamo sudske presude i sukladno tome nitko neće biti uskraćen. Radimo na samom postupku, koji ćemo maksimalno ubrzati, kako bi ispravili utvrđene nesavršenosti sustava u korist onih koji trebaju takvu pomoć i vodili sustav prema njegovim boljim varijantama, rekao je Ružić na obilježavanju Nacionalnog dana psihologa.

Elmedin je invalid, ima autizam, u Istru se doselio iz Njemačke! RH mu ne priznaje sva prava

Ministarstvo je 6. ožujka povuklo žalbu na nepravomoćnu odluku Upravnog suda u Zagrebu po kojoj nasljednici imaju pravo nastaviti postupak potraživanja inkluzivnog dodatka.

Na pitanje o inkluzivnom dodatku u slučaju preminulih osoba, odgovorio je da će ministarstvo izaći s vrlo preciznim uputama, koje su sada u pripremi, kako nitko ne bi bio uskraćen za svoja prava.

- Kako je riječ o konkretnim uputama za korisnike, želim da one budu jasne i precizne te ćemo u narednim danima s njima izaći, a bit će usklađene prema korisnicima i prema pravnom okviru, kako bi se ispoštovale obje strane - kazao je.

Komentirajući porast kreditnog rejtinga Hrvatske, ustvrdio je da Vlada čini velike napore i ima izvrsne rezultate, navodeći pritom podatke o porastu bruto plaće i minimalne mirovine.

- Već u ponedjeljak ćemo za 119.000 umirovljenika isplatiti razliku jer dolazi do ukidanja penalizacije za prijevremenu mirovinu, to će biti sa zaostacima 105 eura od početka godine - najavio je.

Vlada je brzo reagirala ograničivši rast cijena goriva, dodao je, pa je danas u Hrvatskoj litra dizela 1,48 eura, u Italiji dva eura, a u Njemačkoj 2,16 eura, dok je benzin u Hrvatskoj 1,45 eura, u Italiji, 1,8 eura, a u Njemačkoj 2,07 eura.