NAPADALI SU I SINAGOGE

Državljani Srbije u Francuskoj su ostavljali svinjske glave ispred džamija: 'Plaćali su ih Rusi...'

Piše Iva Tomas,
Foto: Alexander Kazakov

Podsjetimo, u lipnju su tri osobe uhićene zbog vandaliziranja židovskih objekata, dok je 11 osoba uhićeno u rujnu zbog ostavljanja svinjskih glava ispred džamija u Parizu

Vlasti u Rusiji plaćale su državljanima Srbije da dolaze u Francusku i izvode napade na muslimanska i židovska mjesta, čime bi između tih dviju zajednica unijeli razdor, otkrila je francuska obavještajna služba (DGSI), prenosi Klix.ba.

Operacija je počela u proljeće 2025. godine, kada je vandalizirano nekoliko židovskih mjesta u Francuskoj, uključujući sinagoge i groblja. Prema saznanjima francuske obavještajne službe, novac za ove napade došao je izravno iz ruskog državnog proračuna, uz potpis iz ureda predsjednika Vladimira Putina.

Istraga agencije DGSI pokazuje da ovaj pristup podsjeća na ranije operacije iz doba Sovjetskog Saveza, čija je svrha, kao i sada, bila unijeti razdor u širu društvenu zajednicu.

Operacije su bile organizirane izravno u Moskvi, a kontakt između Kremlja i plaćenika iz Srbije bio je “uspavani agent” u toj zemlji, koji je imao zadatak pronaći “osobe s margine društva koje govore ruski jezik”. Plaćenici su dobivali jasne upute gdje kupovati zalihe, koje mete napasti, gdje parkirati i slično, a dobili su i zadatak obrisati sve poruke na aplikaciji Telegram, preko koje su komunicirali s nalogodavcima.

Podsjetimo, u lipnju su tri osobe uhićene zbog vandaliziranja židovskih objekata, dok je 11 osoba uhićeno u rujnu zbog ostavljanja svinjskih glava ispred džamija u Parizu. Sve uhićene osobe dolaze iz Srbije.

Ipak, glavna osoba koja je bila u kontaktu s ruskim agentima i dalje je na slobodi te se za njom aktivno traga.

