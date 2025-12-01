Pregledi svih prostora s natječaja započet će od 8. prosinca 2025., a završit će 12. prosinca 2025. u Vukovaru obilaskom prostranog prostora koji se daje u zakup u ulici Vladimira Nazora 1
Državne nekretnine nude: U desetogodišnji zakupu ide 25 poslovnih prostora
Državne nekretnine objavile su javni poziv za desetogodišnji zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH, a na posljednji ovogodišnji natječaj uvršteno je 25 poslovnih prostora i garaža u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Vukovaru, Opatiji i na Cresu. U nultoj i prvoj zoni Zagreba u zakup se daju dva poslovna prostora u Ilici. Prostor nulte zone nalazi se na 1. katu ulične zgrade u Ilice 35, površine je oko 58 kvadrata, a početna mu je mjesečna zakupnina 519 eura.
Prostor prve zone na lokaciji je Ilica 73, nasuprot Britanskog trga. Prostor ima 88 kvadrata, a sastoji se od uličnog prostora i galerije i početna mu je zakupnina 1.416 eura. U drugoj zoni zakupa ponuđeno je pet poslovnih prostora površine od 10-ak do 40-ak četvornih metara, a iz treće zone izdvaja se prostor od 60 kvadrata na Trešnjevci, u Ozaljskoj 49, s početnom zakupninom od 416 eura. Ukupno je u Zagrebu oglašeno 10 poslovnih prostora i pet garaža koje se mogu zakupiti na Ravnicama.
Uz poslovni prostor od 100-tinjak kvadrata koji traži zakupnika na splitskoj rivi s početnom zakupninom od 5.237 eura, lokacijom se posebno ističu još dva prostora u Zagrebu i Osijeku. Poslovni prostor u Vlaškoj 126 površine 48,44 četvorna metra usmjerenjem pripada Kvaternikom trgu i daje se u zakup s početnom mjesečnom zakupninom od 414 eura. Na Trgu Ante Starčevića 3, uz osječku Konkatedralu sv. Petra i Pavla, slobodna su za zakup 44,40 kvadrata prostora s početnom mjesečnom zakupninom od 414 eura.
Na riječkom tržištu u zakup se daje pet poslovnih prostora - površine od svega 11 četvornih metara na riječkoj tržnici Brajda 4A pa do 230 četvornih metara za zakup u Trpimirovoj 3B. Ostali riječki prostori za zakup su u Krešimirovoj 6A, Milana Smokvine Tvrdog 4A i Tizianovoj 36 površine su između 40 i 50 kvadrata.
U Opatiji u zakup se daje poslovni prostor od 45 kvadrata s početnom zakupninom od 355 eura, a u Stivanu na Cresu za zakup je slobodan prostor od oko 80 kvadrata s početnom zakupninom od 397 eura.
Pregledi svih prostora s natječaja započet će od 8. prosinca 2025., a završit će 12. prosinca 2025. u Vukovaru obilaskom prostranog prostora koji se daje u zakup u ulici Vladimira Nazora 1.
Prostori se daju u zakup u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina uz oslobađanje od plaćanja zakupnine prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora.
Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb do 7. siječnja 2026. do 12 sati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+