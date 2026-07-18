Državni inspektorat za 24sata: 'Teško su kršili zakon, jedna je svinja imala markicu, ali krivu'

Državni inspektorat potvrdio je za 24sata da je Veterinarska inspekcija provela hitan nadzor na području Varaždina nakon što je od ovlaštenog veterinara zaprimila informaciju o sumnjivom prijevozu crnih slavonskih svinja.

- Zbog nepovoljne epidemiološke situacije s afričkom svinjskom kugom (ASK) u Republici Hrvatskoj, svaki neuobičajeni transport zahtijeva trenutačnu reakciju radi zaštite domaćeg stočarstva - rekli su nam iz Državnog inspektorata.

Dodaju da je nadzorom utvrđeno da bila ukupno tri prijevozna sredstva koja su prevozila žive domaće svinje iz zone ograničenja. Državni inspektorat istaknuo je i kako je prijevoz pratila dokumentacija, točnije Svjedodžbe o zdravstvenom stanju i Putni listovi, ali je veterinarska inspekcija utvrdila teške nesukladnosti i kršenja zakona.

- Čak 340 svinja, od ukupno 341 svinje, nije imalo propisane identifikacijske markice. Samo je jedna životinja bila označena ali markicom koja ne odgovara objektu otpreme niti pratećoj dokumentaciji. To je izravno kršenje članka 64. Zakona o zdravlju životinja. U dokumentaciji je bio naveden broj od 330 svinja (110 po kamionu), dok je stvarni inspekcijski popis utvrdio 341 životinju. Zbog nedostatka oznaka bilo je nemoguće povezati životinje s pratećom dokumentacijom. Takve se pošiljke smatraju iznimno visokorizičnima jer su životinje nepoznatog podrijetla i zdravstvenog statusa - rekli su nam iz Državnog inspektorata.

Dodaju i da je službena osoba odmah naredila mjeru usmrćivanja svih zatečenih životinja koje su onda predane ovlaštenoj osobi radi neškodljivog zbrinjavanja.

- Mjera je uspješno i pod strogim nadzorom veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, izvršena danas 18. srpnja 2026. godine - rekao je Državni inspektorat.

Dodaju i da Veterinarski inspekcija trenutno provodi daljnje nadzore na objektu otpreme svinja, kao i kod svih drugih subjekata povezanih s ovim transportom, kako bi se utvrdile sve okolnosti stavljanja neoznačenih životinja u promet.

- Za sve utvrđene nesukladnosti podnijet će se prekršajni nalozi u skladu sa zakonskim odredbama. Državni inspektorat još jednom apelira na sve posjednike i prijevoznike da se strogo pridržavaju biosigurnosnih mjera i propisa o označavanju životinja, jer se svako kršenje pravila u situaciji ugroze od afričke svinjske kuge tretira s nultom stopom tolerancije - zaključili su.

Podsjetimo, ministar Vlajčić je jutros na izvanrednoj konferenciji za medije rekao da je jučer jedan veterinar iz veterinarske stanice Varaždin u mjestu Jalžabet spriječio iskrcaj 300 svinja.

- Svinje su došle iz Slavonije, iz poznatog žarišta, prešle su pola Hrvatske. Ne pričamo, dakle, o švercu dvije, tri svinje nekim kukuruzištem, stranputicom, ne pričamo o kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego o tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske nadomak velike farme pored Varaždina - rekao je ministar.