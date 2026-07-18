Ministar Vlajčić: 'Zbog hrabrosti i odlučnosti tog veterinara izbjegnuta je katastrofa...'

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je u subotu na izvanrednoj konferenciji za novinare kako je u Hrvatskoj vrlo ozbiljno stanje s afričkom svinjskom kugom jer je samo jučer otkriveno 12 novih izbijanja.

"Prije nekoliko dana tijekom jednoga dana zabilježeno je 18 novih izbijanja afričke svinjske kuge. Trećina od ukupno 89, zabilježena je u posljednjih nekoliko dana", rekao je i naveo kako je jučer lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih identifikacijskih oznaka došle u Jalžabet u okolicu Varaždina.

"Došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, prešle su pola Hrvatske. Ne pričamo, dakle, o švercu dvije, tri svinje nekim kukuruzištem, stranputicom, ne pričamo o kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego o tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske nadomak velike farme od 3000 svinjapored Varaždina", kazao je Vlajčić pohvalivši veterinara koji je intervenirao.

"Njegovom hrabrošću, odlučnošću i odgovornošću izbjegnuta je katastrofa i zato pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju svoj pojačan doprinos jer ilegalne aktivnosti moramo svi zajedno suzbijati. Ugroženo nam je cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a time i gospodarstvo Republike Hrvatske", poručio je.

Po Vlajčićevim riječima, u ovome trenutku veterinarska inspekcija Državnog inspektorata provodi epidemiološko istraživanje i utvrđuje sve činjenice o slučaju te piše prekršaje. "Ali sve je to nedovoljno ukoliko ne postoji svijest kod svih ljudi da se tako ugrožava vlastita domaća proizvodnju", napomenuo je ministar.

"Nakon više od 50 milijuna eura, točnije 5,8 milijuna eura, od toga 4,8 milijuna eura u ovoj godini za 79 korisnika, nakon što smo se mjesecima pripremali s lokalnim stožerima za novi val bolesti i nakon uložena 3 milijuna eura u biosigurnost, imamo nerealno stanje na terenu", rekao je Vlajčić.

"Nema te policije koja može nadzirati svaku cestu i seoski put ukoliko se ovako ponašamo, premda i nadzor moramo pojačati. Nema te inspekcije koja može biti na svakoj farmi u svakom trenutku, ali i nju moramo pojačati. Isto tako nema ni mjera koje će proizvesti čarobne učinke ako ih se ne pridržavamo. Nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima", rekao je.

Za sljedeći je tjedan najavio održavanje nove sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu. "Ići ćemo s mjerama kako bismo zaštitili domaću proizvodnju, smanjili negativne učinke na cijeli sektor. Zatražit ćemo potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji, a prema procjeni i u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, iako su one proanalizirane prošle jeseni. No ako postoji potreba ići će se i tamo", rekao je Vlajčić i poručio kako moramo detektirati i pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.

Najavio je žurni sastanak s Hrvatskim lovačkim savezom kako bi zatražio dodatno uključivanje lovaca iz cijele Hrvatske za pojačani odstrel divljih svinja". Pozvao je i na pojačanu odgovornost sve koji su uključeni u borbu s afričkom svinjskom kugom