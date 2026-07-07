Državni inspektorat zatvorio je još jedno gradilište u Zagrebu!

Kako doznajemo Državni inspektorat je Gradu Zagrebu danas zatvorio još jedno gradilište. Riječ je o gradilištu u Ulica kralja Zvonimira na dionici od Trga žrtava fašizma do ulice Vjekoslava Heinzela.

U provedbi inspekcijskog nadzora na gradilištu u Ulici kralja Zvonimira na dionici od Trga žrtava fašizma do ulice Vjekoslava Heinzela, na gradilištu križanja Ulice grada Vukovara i Savske ceste te u Ulici grada Vukovara, građevinska inspekcija Državnog inspektorata je utvrdila nepravilnosti tijekom građenja.

Utvrđene nepravilnosti se odnose na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, donesena je mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu.

Na ostale okolnosti koje se odnose na građenje, inspekcijski postupak je u tijeku.

Podsjetimo, Državni inspektorat zatvorio je danas gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske ulice, potvrdili su nakon pisanja 24sata iz Grada Zagreba. Dodaju da je do zatvaranja došlo do određenih manjih neusklađenosti na gradilištu povezanih s odredbama Zakona o zaštiti na radu.

- Što se tiče gradilišta Vukovarska-Savska, prema informacijama s kojima u ovom trenutku raspolažemo, tijekom današnjeg dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu, koja će se također postaviti uskoro, nakon čega očekujemo da će gradilište ponovno biti otvoreno - rekli su iz Grada Zagreba.