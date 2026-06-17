Državnoj tajnici iz Crne Gore koja je bila u seks aferi razbili auto: 'Ukrali su mi stvari...'

Točno je, razbili su mi automobil ispred zgrade gdje živim, rekla je za 24sata bivša državna tajnica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjana Pajković koja je poznata po tome što je bila upletena u seks skandal prije nekoliko mjeseci.

- Razbili su ga tijekom noći. Mislim da je to nastavak zastrašivanja mene. Ukrali su mi dokumente, torbicu, naočale značajne vrijednosti - rekla nam je Pajković.

Dodala je kako je policija na terenu i da trenutačno radi očevid.

- Zatražila sam nedavno procjenu moje sigurnosti. Stalno dobivam prijeteće poruke - zaključila je Pajković koja je nakon seks afere vraćena na posao u Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, točnije raspoređena je na radno mjesto samostalne savjetnice.

Ova bivša državna tajnica našla u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama. Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore.