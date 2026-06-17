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Državnoj tajnici iz Crne Gore koja je bila u seks aferi razbili auto: 'Ukrali su mi stvari...'

Piše Luka Safundžić,
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Državnoj tajnici iz Crne Gore koja je bila u seks aferi razbili auto: 'Ukrali su mi stvari...'
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Foto: instagram

Zatražila sam nedavno procjenu moje sigurnosti. Stalno dobivam prijeteće poruke, rekla nam je Pajković

Točno je, razbili su mi automobil ispred zgrade gdje živim, rekla je za 24sata bivša državna tajnica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjana Pajković koja je poznata po tome što je bila upletena u seks skandal prije nekoliko mjeseci.

- Razbili su ga tijekom noći. Mislim da je to nastavak zastrašivanja mene. Ukrali su mi dokumente, torbicu, naočale značajne vrijednosti - rekla nam je Pajković. 

Dodala je kako je policija na terenu i da trenutačno radi očevid. 

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- Zatražila sam nedavno procjenu moje sigurnosti. Stalno dobivam prijeteće poruke - zaključila je Pajković koja je nakon seks afere vraćena na  posao u Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, točnije raspoređena je na radno mjesto samostalne savjetnice.

Ova bivša državna tajnica našla u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. 

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Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama. Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore.

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