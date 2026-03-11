Na 18+ snimkama bivše državne tajnice Crne Gore je i Interpolov bjegunac? Evo što ona kaže

Mirjana Pajković, bivša državna tajnica Ministra ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, po prvi puta se oglasila nakon što su objavljene eksplicitne snimke na kojima se tvrdi da je na njima upravo ona.

Ona je u petak bila na razgovoru u policiji, a policajci su joj pretražili stan i automobil te privremeno oduzeli mobitel, pišu Nezavisne.

- Dragi ljudi, sve je u redu. Nakon sedam sati provedenih u Centru sigurnosti u petak, pretresa stana i auta te predaje telefona, odlučila sam vikend provesti u Beču. Budući da je prvi let bio u subotu u 7.20, nisam mogla uzeti karticu pa sam bila nedostupna - poručila je.

Kako je rekla, nije napustila Crnu Goru zbog izbjegavanja postupka, već je na putovanju.

Ona je negirala kontakt s Nikolom Drecunom, članom kavačkog klana koji je u bijegu. Optužen je za ubojstvo Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića u lipnju 2024. Još troje ljudi je ozlijeđeno u eksploziji bombe.

Inače, crnogorsku javnost šokirale su dvije eksplicitne snimke koje su isplivale prošlog tjedna. Na jednoj su, prema pisanju tamošnjih medija, Pajković i Drecun, a na drugoj žena za koju tvrde da je Pajković. Nagađa se da je druga snimka iz prostorija Vlade Crne Gore.

Pajković se nedavno našla u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama, a pritisak javnosti rezultirao je ostavkama oboje aktera.

Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore. Kao dokaz objavila je navodnu prepisku s Vukšićem ističući da su prijetnje, prema njezinim tvrdnjama, dolazile čak i s fiksnog telefona iz ureda predsjednika države.

- Jako sam uznemirena. Uznemiravanje konstantno traje zbog dostupnosti mojega broja. Zbog hajke i digitalnog nasilja koje se vrši nada mnom kao pokazna vježba što će se dogoditi onima koji upozore na nepravilnosti. Ranije sam bila izložena opasnim prijetnjama po život i ucjenjivanjima da će cijela Crna Gora vidjeti nešto što mene ugrožava. Htjela sam sačuvati ugled institucija pa sam dugo o tome šutjela. Postupak u kojem sam sudjelovala proveden je nezakonito, podnijela sam tužbu protiv službe predsjednika države jer su spriječili javnost da sazna neke informacije. Nakon tih tužbi počeli su problemi - kazala je za 24sata.

