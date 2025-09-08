Obavijesti

News

Komentari 0
TKO ĆE SE PRIJAVITI?

DSV objavio novi javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
DSV objavio novi javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda
Zagreb: Izvješena crna zastava na pročelje zgrade Vrhovnog suda | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Profesorica Maganić bila je jedina prijavljena kandidatkinja na ponovljenom javnom pozivu, nakon što su saborski zastupnici odbili izbor sutkinje zagrebačkog Županijskog suda Sandre Artuković Kunšt.

Državno sudbeno vijeće (DSV) u ponedjeljak je objavilo novi javni poziv za dužnost predsjednika Vrhovnog suda, treći po redu od smrti bivšeg predsjednika Radovana Dobronića.

Uz raspisivanje novoga DSV je poništio i zadnji javni poziv od 4. srpnja, nakon što je predsjednik RH Zoran Milanović sredinom kolovoza priopćio da Hrvatskom saboru neće predložiti profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić.

"Budući da neće nikoga predložiti za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, predsjednik Republike neće zatražiti ni mišljenja od Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Vrhovnog suda RH", stajalo je u priopćenju Ureda predsjednika.

USTAVNA STRUČNJAKINJA Jedina kandidatkinja za Vrhovni sud bez Milanovićeve podrške! Barić: 'Neka se on drži zakona'
Jedina kandidatkinja za Vrhovni sud bez Milanovićeve podrške! Barić: 'Neka se on drži zakona'

Profesorica Maganić bila je jedina prijavljena kandidatkinja na ponovljenom javnom pozivu, nakon što su saborski zastupnici odbili izbor sutkinje zagrebačkog Županijskog suda Sandre Artuković Kunšt.

Prema Ustavu, predsjednik je jedini ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a mišljenja saborskog Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuće.

Predsjednik najvišeg suda, koji je osim šefa sudbene vlasti po dužnosti i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva (DIP), bira se na prijedlog predsjednika RH većinom glasova saborskih zastupnika na četiri godine. Po isteku mandata može ponovno biti biran za istu dužnost, no nitko ne može biti predsjednik Vrhovnog suda više od dva puta.

OGLASIO SE PRIOPĆENJEM Milanović neće predložiti nikoga za predsjednika Vrhovnog suda
Milanović neće predložiti nikoga za predsjednika Vrhovnog suda

Za predsjednika Vrhovnog suda može se prijaviti hrvatski državljanin koji je najmanje 15 godina radio kao pravosudni dužnosnik, isto toliko godina bio odvjetnik ili javni bilježnik.

Prijaviti se mogu i sveučilišni profesori pravnih znanosti s najmanje 15 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita i ugledni pravnici s položenim pravosudnim ispitom i najmanje 20 godina radnog iskustva koji su se dokazali stručnim radom na određenom pravnom području, kao i stručnim i znanstvenim radovima.

Do izbora nove čelne osobe Vrhovni sud vodi sutkinja Gordana Jalšovečki, Dobronićeva bivša zamjenica, dok ga na čelu DIP-a mijenja vrhovni sudac Damir Kontrec.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu
PREVEZENI U BOLNICU

Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o muškarcu koji je u rukama nosio bebu i nisu teže ozlijeđeni
Počinje nova nastavna godina, a stručnjaci predlažu: 'Ukinite ocjenjivanje u nižim razredima'
PRVO ŠKOLSKO ZVONO

Počinje nova nastavna godina, a stručnjaci predlažu: 'Ukinite ocjenjivanje u nižim razredima'

• U školu kreće oko 36.000 prvašića • Dvojka iz matematike je jako loše utjecala na mog sina, kaže nam majka osmogodišnjaka iz Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025