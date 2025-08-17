Jedina kandidatkinja za Vrhovni sud bez Milanovićeve podrške! Barić: 'Neka se on drži zakona'

Poziv na natječaj za predsjednika Vrhovnog suda trebati će se ponoviti treći put, a do tada će Vrhovnim sudom predsjedati v.d. Naime, s obzirom da je predsjednik Zoran Milanović prije par dana objavio da neće predložiti Hrvatskom saboru profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić za predsjednicu Vrhovnog suda, jasno je da se ide u ponovljeni postupak.

Predsjednikov potez razljutio je pravnu struku, sudac Vrhovnog suda Đuro Sessa otvoreno ga je kritizirao, a Sanja Barić, profesorica s riječkog Pravnog fakulteta kaže da se Milanović ne drži zakonske procedure te da, ako sumnja u ustavnost odredbe Zakona o sudovima (članak 44/4), neka je pošalje na ocjenu ustavnosti.

- Prema Ustavu, predsjednika Vrhovnog suda izabire Hrvatski sabor, uz prethodno mišljenje dvaju tijela, a na prijedlog predsjednika. Dakle, jasno je da na osnovu predsjednikova prijedloga slijedi mišljenje struke, a onda izbor Sabora. To je prema Ustavu, ali zato je donesen Zakon o sudovima koji određuje postupak. Zakon kaže da prvo ide javni poziv na koji se može javiti bilo koja osoba koja ispunjava uvjete, onda Državno sudbeno vijeće šalje kandidate predsjedniku, koji šalje na mišljenje Općoj sjendici Vrhovnog suda i nadležnom odboru Hrvatskog sabora. Predsjednik nije obvezan uzeti u obzir njihova mišljenja, ali ona su tu da procijeni. Ako želimo potonje, onda se mora mijenjati Ustav, a do tada se valja držati zakona koji propisuje proceduru, osim ako ne utvrdimo neustavnost tog zakona - kaže Sanja Barić za 24sata te dodaje da Maganić možda nije najbolje rješenje, ali se predsjednik treba držati zakonske odredbe.

Naime, Maganić je jedina kandidatkinja koja se javila na ponovljeni natječaj za predsjednika Vrhovnog suda, a redovita je profesorica na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Prema informacijama s kojima raspolažu 24sata, Maganić nije bila politički izbor ni predsjednika ni Vlade.

- Budući da neće nikoga predložiti za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, predsjednik Republike neće zatražiti ni mišljenja od Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Vrhovnog suda RH - stajalo je dalje u priopćenju. Naime, profesorica Maganić bila je jedina prijavljena kandidatkinja na ponovljenom javnom pozivu od 6. srpnja ove godine. Prije toga Sabor je odbio Milanovićev prijedlog, izbor sutkinje zagrebačkog Županijskog suda Sandre Artuković Kunšt.

Podsjetimo, prema Ustavu, predsjednik je jedini ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a mišljena saborskog Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuće. Mjesto predsjednika Vrhovnog suda stoji upražnjeno od ožujka ove godine kada je preminuo zadnji predsjednik suda Radovan Dobronić.