Dubravka Šuica: Europa se ne može razvijati ako se ne razvijaju naši susjedi!

Grlić Radman bio je u okviru Dubrovnik Foruma domaćin radnog ručka ministara vanjskih poslova neformalne skupine devet južnih država članica Europske unije, poznate pod nazivom MED9. Govorilo se o provedbi Pakta za Sredozemlje, jačanju suradnje država članica skupine MED9 s partnerima iz južnog susjedstva te pitanjima regionalne otpornosti, povezanosti i sigurnosti. „Sastanak je potvrdio da Pakt za Sredozemlje i njegov Akcijski plan nude važan okvir za pretvaranje zajedničkih političkih ambicija u konkretnu suradnju i mjerljive rezultate. Pod predsjedanjem Hrvatske nastavit ćemo promicati dijalog, uključivost i suradnju“, rekao je Grlić Radman.

Šef talijanske diplomacije Antonio Tajani podsjetio je da je predložio sastanak sa zemljama južnog dijela Sredozemlja i Bliskog istoka.

„Ukupno je riječ o 44 zemlje, a teme bi bile jačanje sigurnosti, posebno prehrambene, te nezakonite migracije, na kojima trebamo više učiniti. Trebamo usmjeriti svoj pogled prema Africi, kontinentu bogatom sirovinama. Stoga moramo surađivati na zajedničkim projektima“, rekao je Tajani.

Portugalski ministar vanjskih poslova Paulo Rangel istaknuo je da bi države iz skupine MED9 trebale imati zajednički stav na razini EU-a, posebno o pitanju sigurnosti opskrbe energijom.

„Možemo diverzificirati izvore i ne moramo ovisiti o nafti iz zemalja istoka. Želimo ojačati povezanost i bliski dijalog sa zemljama sjeverne Afrike i Bliskog istoka kako bismo razvijali povjerenje, posebno u pitanju migracija. Za Europu je odlučujuća snažna povezanost s Afrikom, a to mogu promicati upravo države iz skupine MED9“, izjavio je Rangel.

Slovenski šef diplomacije Tone Kajzer istaknuo je da je neformalna skupina MED9 dokaz učinkovite suradnje zemalja kad imaju zajednički cilj da Europa bude snažnija, konkurentnija i otpornija.

„Italija, Slovenija i Hrvatska već surađuju kao ključni partneri na području sjevernog Jadrana. Luke Trst, Koper i Rijeka djeluju u sinergiji. Možemo povećati kapacitete i Europi ponuditi siguran kanal ne samo za sigurnu opskrbu hranom ili energijom. A sve počinje i završava na ljudima pa moramo imati obrazovane mlade ljude“, rekao je Kajzer.

Na sastanku je sudjelovala i povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica, koja je poručila da Pakt za Sredozemlje odgovara na nove izazove.

„Europa se ne može razvijati ako se naši susjedi ne razvijaju. Zato trebamo mir i prosperitet, pogotovo u našem južnom susjedstvu. Zato se okrećemo sjevernoj Africi, Bliskom istoku i zemljama Zaljeva. Zaljev nije dio Sredozemlja, ali bez stabilnosti i mira u Zaljevu ne možemo zamisliti stabilnost cijele regije“, rekla je Šuica.

Dodala je da Pakt za Sredozemlje nije samo diplomatski okvir, nego strategija.

„Radimo za ljude, gospodarstva, sigurnost i otpornost“, izjavila je Šuica.

Spomenula je i projekt Mediteranskog sveučilišta, koji bi bio mreža različitih sveučilišta sredozemnih zemalja.

„Ideja je spajati Mediterance, a posebno mlade ljude. Trebamo mlade, obrazovane ljude s novim vještinama. Trebaju nam strukovno obrazovanje i nova radna mjesta“, rekla je Šuica.

Hrvatska u 2026. godini predsjeda neformalnom skupinom devet južnih država članica Europske unije poznatoj pod nazivom MED9, koju, uz Hrvatsku, čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska.

Hrvatska se skupini MED9 pridružila 2021., a na inicijativu premijera Andreja Plenkovića na 11. sastanku na vrhu država članica MED9 na Cipru u listopadu 2024. dogovoreno je predsjedanje Hrvatske skupinom MED9 u 2026. godini.