Dubrovačka policija razotkrila poreznu prijevaru od 1,3 mil. €: Prijavili državljanina BiH (48)

Dubrovačka policija prijavila je 48-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine kojega tereti da je nizom kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta državni proračun oštetio za preko 1,3 milijuna eura.

Policija je izvijestila da je osumnjičeni kao osnivač i odgovorna osoba tvrtke iz Opuzena od početka 2019. do kraja 2020. u knjizi ulaznih računa evidentirao veći broj neistinitih i nevjerodostojnih računa ispostavljenih od druge tvrtke u kojima je sadržan pretporez te ih prikazao u prijavama PDV-a za 2019. i 2020. kako bi odbio preko 728.000 eura pretporeza.

Istodobno je izrađivao veći broj neistinitih izlaznih računa prema različitim kupcima s uključenim PDV-om od preko 628.000 eura, koje je djelomično evidentirao u poslovnim knjigama, dok su ih druge tvrtke kupci prikazivale kao osnovu za umanjenje vlastitih poreznih obveza kroz odbitak pretporeza.

Policija navodi i da osumnjičeni nije vodio poslovne knjige niti je podnosio godišnja financijska izvješća, čime je dodatno kršio zakonske obveze.

Zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela utaje poreza ili carine, pomaganja u utaji poreza ili carine, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, priopćila je dubrovačko-neretvanska policija.