Obavijesti

News

Komentari 0
GOSPODARSKI KRIMINAL

Dubrovačka policija razotkrila poreznu prijevaru od 1,3 mil. €: Prijavili državljanina BiH (48)

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Dubrovačka policija razotkrila poreznu prijevaru od 1,3 mil. €: Prijavili državljanina BiH (48)
Foto: Istarska policija

Policija navodi i da osumnjičeni nije vodio poslovne knjige niti je podnosio godišnja financijska izvješća, čime je dodatno kršio zakonske obveze.

Dubrovačka policija prijavila je 48-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine kojega tereti da je nizom kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta državni proračun oštetio za preko 1,3 milijuna eura.

Policija je izvijestila da je osumnjičeni kao osnivač i odgovorna osoba tvrtke iz Opuzena od početka 2019. do kraja 2020. u knjizi ulaznih računa evidentirao veći broj neistinitih i nevjerodostojnih računa ispostavljenih od druge tvrtke u kojima je sadržan pretporez te ih prikazao u prijavama PDV-a za 2019. i 2020. kako bi odbio preko 728.000 eura pretporeza.

drama kod Lipika Ukrao stabla hrasta u vlasništvu Hrvatskih šuma, traži ga policija
Ukrao stabla hrasta u vlasništvu Hrvatskih šuma, traži ga policija

Istodobno je izrađivao veći broj neistinitih izlaznih računa prema različitim kupcima s uključenim PDV-om od preko 628.000 eura, koje je djelomično evidentirao u poslovnim knjigama, dok su ih druge tvrtke kupci prikazivale kao osnovu za umanjenje vlastitih poreznih obveza kroz odbitak pretporeza.

Policija navodi i da osumnjičeni nije vodio poslovne knjige niti je podnosio godišnja financijska izvješća, čime je dodatno kršio zakonske obveze.

OBJAVILI DETALJE Policajac sa gotovo 2 promila sletio s ceste: 'Bit će kažnjen'
Policajac sa gotovo 2 promila sletio s ceste: 'Bit će kažnjen'

Zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela utaje poreza ili carine, pomaganja u utaji poreza ili carine, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, priopćila je dubrovačko-neretvanska policija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...
ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'
VIDEO: SKANDALOZNI DOMJENAK

ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'

Najoštrije  osuđujemo bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca, rekli su...
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'
VIDEO

Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

Svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške, rekli su ranije iz benda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025