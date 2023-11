Dubrovački vijećnik došao je za govornicu u majici HOS-a: 'Hoće Thompson pjevati na Stradunu?'

Jedan od kolega vijećnika na sebi nosi majicu sa znakovima koji spadaju u domenu kaznenog djela i uvredljivi su i neprihvatljivi za bilo kojeg vijećnika Grada Dubrovnika. Molim da mu naložite da tu majicu ukloni ili naložite zaštitaru da dotičnog vijećnika ukloni sa sjednice Gradskog vijeća, kazao je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Dubrovnika vijećnik Đuro Capor.

On je upozorio na majicu koju je nosio nezavisni vijećnik Ivica Roko. Na sebi je imao majicu HOS-a s natpisom 'Za dom spremni'.

- Nisam primijetio simbole koji su zabranjeni bilo kojim hrvatskim zakonom. Ako primijetim simbol kojemu nije mjesto u vijećnici Gradskog vijeća, ja ću reagirati - kazao je predsjednik Gradskog vijeća, HDZ-ov Marko Potrebica.

Nakon njega, za riječ se javio i sam Roko koji je ustao i u majici HOS-a došetao za govornicu.

- Ja bih imao samo jedno pitanje. Postoji li mogućnost da do Nove godine bude na Stradunu koncert Thompsona - upitao je na što mu je gradonačelnik Franković kazao da je koncert bio dogovoren, ali zbog bolesti u pjevačevoj obitelji nije moguć.

'Htio je obezvrijediti gradsku vijećnicu'

Osvrnuo se i na Rokovu majicu.

- S obzirom da je vijećnik Capor insinuirao da je nošenjem nekih neprikladnih simbola vijećnik Roko želio obezvrijediti gradsku vijećnicu, moramo biti jasni. Sve postrojbe u RH koje su djelovale aktivno braneći ovaj grad, pa i 6. prosinca 1991. godine, a ujedno je to i ta postrojba, dobrodošlo je i prihvatljivo za hrvatsko društvo i naš grad. Naime, 6. prosinca kad nam je bilo teško, nisu nam smetali ti i takvi simbol - rekao je gradonačelnik i dodao:

- Međutim svaki simbol koji na bilo koji način korespondira s ustaštvom, što je loše nasljeđe hrvatskog naroda i što po ničemo ne odgovara demokratskom uzusu i časnom Domovinskom ratu, moramo maknuti sa strane. Simbole ratnih postrojbi poštujemo i častimo, a sve ono što na bilo koji način korespondira s ustaštvom preziremo jer to ništa dobro nije donijelo hrvatskom narodu nego ga je samo podijelilo.

Podsjetimo, pažnju javnosti vijećnik Ivica Roko privukao je prije nekoliko mjeseci kada je imao osebujan nastup na sjednici gradskog vijeća Grada Dubrovnika kada je pitao gradonačelnika Frankovića o otvaranju javne kuće pri čemu je psovao Boga, lupao po govornici gdje je govorio kako bi on prvi tamo pošao, a nakon odgovora gradonačelnika objašnjavao je vijećnicima i javnosti objašnjavati kako on „banči po Gradu” i kakvu bi on ženu u javnoj kući ili gdje već tražio.

Na koncu je prolio i vodu te za prolivenu vodu bacio novac pročelnici Službe Gradskog vijeća Nadi Medović.