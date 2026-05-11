PODATCI FINE

Dugovi premašili 4,2 mlrd. €: Blokirano 196 tisuća građana

Piše HINA,
Financijska agencija, FINA | Foto: Filip Kos/PIXSELL

Prema podacima Fine, krajem travnja blokirane račune imalo je 196 tisuća građana i gotovo 14 tisuća tvrtki. Ukupan dug građana, zajedno s kamatama, narastao je na 4,28 milijardi eura.

Na kraju travnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 196,4 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od 3,07 milijardi eura, kao i 13,7 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 413,3 milijuna eura, objavila je u ponedjeljak Financijska agencija (Fina). Na kraju travnja evidentirano je 196.449 "blokiranih građana", što je za 1,1 posto manje nego u prethodnom mjesecu i 0,7 posto manje nego prije godinu dana. Glavnica njihova duga na kraju travnja iznosila je 3,07 milijardi eura, što je za 0,5 posto više u odnosu na ožujak i 3,8 posto u odnosu na travanj 2025. godine. 

Kada se glavnici pridoda dug po osnovi kamata od 1,2 milijarde eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem travnja iznosio je 4,28 milijardi eura.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 630 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama 710 milijuna eura, navode iz Fine.

Dug poslovnih subjekata na mjesečnoj razini

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem travnja u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.724 poslovna subjekta, što je za 217 poslovnih subjekata ili 1,6 posto manje u odnosu na ožujak ove godine, a za 690 subjekata ili 5,3 posto više u odnosu na travanj 2025. godine.

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 413,3 milijuna eura, što je za 6,9 milijuna eura ili 1,6 posto manje nego u ožujku i 422,5 milijuna eura ili 50,5 posto manje nego u travnju lani. Dug po kamatama iznosio je 103,4 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju travnja dosegnuo 516,7 milijuna eura.

Od poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.847 su pravne osobe (42,6 posto), na koje se odnosi 279 milijuna eura ili 67,5 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.877 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 134,4 milijuna eura.

U odnosu na stanje u ožujku 2026. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 4,2 posto, a iznos neizvršenih osnova za 3,4 posto. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 0,5 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova manji za 1,9 posto, pokazuju podaci Fine.

