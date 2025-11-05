Obavijesti

PROMJENE U TVRTKI

Dujić smijenjen prije 9 mjeseci, a odlazi - sutra! Evo tko će biti novi v.d. u Hrvatskim šumama

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
U Šibeniku svečano obilježena 29. obljetnica osnutka 113. brigade | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Iako Dujić više nije predsjednik Uprave, 24sata doznaju da će ipak neko vrijeme ostati član Uprave. Sve zbog suradnje u istrazi i dok se ne raspiše novi natječaj

Nediljko Dujić više neće biti predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, potvrdili su iz Vlade za 24sata. Podsjetimo, njega su smijenili još u veljači nakon pritisaka iz Domovinskog pokreta, ali on je cijelo vrijeme nastavio upravljati tom državnom tvrtkom.

- Sutra će Vlada na sjednici imenovati novog vršitelja dužnosti za poziciju predsjednika Uprave Hrvatskih šuma. To će biti Joško Radanović - govori nam sugovornik iz Vlade.

Dodaje i da će Nediljko Dujić još će neko vrijeme ostati član Uprave Hrvatskih šuma.

- Ne dulje od jednog ili dva mjeseca dok se ne raspiše javni natječaj za odabir članova Uprave Šuma. I to po novom Zakonu koji je Vlada donijela radi pristupanja OECD-u - kažu nam iz Vlade.

Naš sugovornik je istaknuo i kako je jedan od razloga zašto Dujić ostaje nastavak suradnje s nadležnim institucijama vezano uz istragu koja se pokrenula uz postupanje s drvnom masom.

Inače, Radanović je bivši kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Iloka. Radanović je ranije bio direktor lokalnog komunalnog poduzeća u Iloku. Iz dostupnih podataka iz 2024. godine, ima dva kredita za koja izdvaja više od 420 eura. Ima kuću u Iloku čija cijena prelazi 53.000 eura. Obitelj novog šefa Hrvatskih šuma vlasnici su dva automobila ukupne vrijednosti 12.000 eura.

