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SPAŠAVANJE ŽIVOTINJA

Dumovec u pola godine zabilježio 1300 intervencija i udomio 430 pasa i mačaka

Piše HINA,
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Dumovec u pola godine zabilježio 1300 intervencija i udomio 430 pasa i mačaka
Foto: Dumovec
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Voditelj terenske službe Darko Ozmec rekao je da najveći broj intervencija otpada na ptice, navodeći da su ove godine preuzeli 138 golubova, 106 vrana, 53 vrapca, 28 divljih pataka, 24 kosa i 14 vjetruša

Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu u prvoj je polovini godine zabilježilo 1300 terenskih intervencija, pri čemu se više od polovice odnosilo na divlje životinje, dok je u sklonište primljeno 740 pasa i mačaka, a udomljeno njih 430, izvijestili su u srijedu iz skloništa.

Terenska služba tijekom prvih šest mjeseci preuzela je 600 divljih životinja, koje su potom predane na skrb u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Voditeljica Skloništa Tatjana Zajec istaknula je da se iza brojki kriju razne priče o spašavanju divljih životinja i o pronalascima novih domova za napuštene pse i mačke.

„Ono čemu stremimo jest da se psi i mačke u Skloništu zadržavaju što kraće. Mi im ovdje pružamo krov nad glavom, hranu, vodu, veterinarsku skrb te rad s našim timariteljima, trenericom pasa i volonterima kako bi ih se pripremilo za što ugodniji suživot s ljudima. Istodobno im tražimo trajni dom”, kazala je Zajec.

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Dodala je da se u skloništu u prosjeku nalazi oko 100 pasa i 30 mačaka te da veliku pozornost pridaju kontroli razmnožavanja životinja. U prvih šest mjeseci sterilizirano je 220 pasa i 840 mačaka, pri čemu manji dio čine psi i mačke koje se udomljuju, a veći zagrebačke slobodnoživuće mačke.

Najveći broj intervencija otpada na ptice

Voditelj terenske službe Darko Ozmec rekao je da najveći broj intervencija otpada na ptice, navodeći da su ove godine preuzeli 138 golubova, 106 vrana, 53 vrapca, 28 divljih pataka, 24 kosa i 14 vjetruša.

Terenska služba sudjelovala je i u spašavanju 47 ježeva te 39 šišmiša, a na intervencijama je preuzela i nekoliko egzotičnih kućnih ljubimaca, uključujući tri nimfe, jednu tigricu i dvije zlatne ribice.

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Među neuobičajenijim slučajevima bili su pronalazak patke mandarinke i domaće kokoši na zagrebačkim ulicama.

Većinu poziva na intervencije terenska služba prima putem Infocentra za izgubljene i pronađene životinje, dok se izvan radnog vremena hitne intervencije prijavljuju Centru 112.

Iz skloništa su također izvijestili da je terenska služba ove godine u 74 slučaja intervenirala na poziv policije, vatrogasaca, suda, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, veterinarske inspekcije i komunalnog redarstva.

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