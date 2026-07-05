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KUPANAC S DUPINOM

Dupin Oliver mami kupače na igru: 'Plivala sam s njim. To mi je dan za pamćenje, čudesno!'

Piše Danijela Mikola,
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Dupin Oliver mami kupače na igru: 'Plivala sam s njim. To mi je dan za pamćenje, čudesno!'
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Dupinom koji se svaki dan dolazi kupati s turistima na plaži Meke Drage najviše su oduševljena djeca.

Već nekoliko dana u malu uvalu Meke Drage na 'druženje' s turistima dolazi zaigrani dupin. Mještani ga već poznaju, jer godinama dolazi do njihove obale kako bi se malo pokazao oduševljenim turistima i zaplivao s onima koji mu se ohrabre pridružiti. Stoga su ga nazvali 'dobri dupin Oliver'. Kažu da već gotovo desetljeće živi u Novigradskom moru i postao je prava lokalna maskota...

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Dupin Oliver oduševljava kupače kod Novigrada: 'Svaki dan dođe tu, prava je atrakcija!' VIDEO
Dupin Oliver oduševljava kupače kod Novigrada: 'Svaki dan dođe tu, prava je atrakcija!' | Video: Čitatelj 24sata

Njegov dolazak do obale uvije privuče veliku pozornost kupača pa ga je tako jedva dočekala i Slavonka Miranda.

 - Godinama ljetujem u Mekoj Dragi i uvijek ga iščekujem s nestrpljenjem. Više sam puta, zajedno s ostalim kupačima pokušavala doplivati do njega, ali bi uvijek otišao, no neki dan sam uspjela. Bio je nekih 5-6 metara od obale i već se igrao s jednim kupačem. Bez puno razmišljanja sam skočila u more, nisam željela propustiti ovu jedinstvenu priliku. Doplivala sam do njega i on mi je odmah prišao, zaronio i njuškom me gurkao po rukama, nogama i leđima. Izmjenjivali su mi se osjećaji radosti i nelagode jer ipak nisam bila pripremljena na ovo. Sigurno je drukčije kada ideš plivati s treniranim dupinima u kontroliranim uvjetima, a ovo je dupin koji je sam doplivao i nepredvidiv je. Nakon što sam ga nekoliko puta dodirnula i pomazila,  uspjela sam otplivati, iako mi je stalno svojim tijelom priječio put, gurkao me i, čini mi se, pozivao na igru - ispričala nam je svoje nesvakidašnje iskustvo plivanja s dupinom ova Osječanka čije je iskustvo s predivnom životinjom uspio snimiti i kupač koji je plutao na supu blizu nje.

UŽIVANCIJA U MORU Dobri dupin Oliver atrakcija je Novigrada: 'Stalno dolazi kod nas, pliva s nama i zeza nas'
Dobri dupin Oliver atrakcija je Novigrada: 'Stalno dolazi kod nas, pliva s nama i zeza nas'

-. To mi je definitivno dan za pamćenje i neponovljivo, čudesno iskustvo. Dupin je među kupačima ostao više od sat vremena pa sam još dva puta ulazila u more i plivala s njim, svaki puta s manje straha i nelagode, a s više uživanja. Vjerujem da životinja to osjeti - dodala je.

No sutradan se s dupinom dogodio mali incident. U trenutku kada je u moru bio samo jedan kupač, dupin je došao do njega i počeo ga gurkati i potapati. 

- Stavio mu je njušku na rame i pritiskao ga prema dnu. Srećom pa je kupač bio pored velike bove i držao se za nju. Zvao je upomoć pa su ga čamcem došli pokupiti. Dakle, svakako treba biti oprezan u toj igri -  dodala je Miranda. 

DUPIN SAMOTNJAK VIDEO Dupin Oliver oduševljava kupače kod Novigrada: 'Svaki dan dođe tu, prava je atrakcija!'
VIDEO Dupin Oliver oduševljava kupače kod Novigrada: 'Svaki dan dođe tu, prava je atrakcija!'

Zajedno s njom u moru su se s dupinom Oliverom igrala i djeca koja su bila na plaži.

- Dupin je bio baš nježan. Jako je gladak, baš za maziti. Malo sam se bojao u početku, ali je tata bio blizu i pomogao mi je da ga dotaknem. Osjećao sam se kao da se igram s prijateljem. To mi je najbolji dan u životu" kazao je Noa (8) iz Zagreba, a jednako je oduševljen bio i Anej (10) iz Slovenije.

- Dupin je bio jako dobar. Nije nas napadao nego smo ga mogli i dodirnuti. Prvo me je bilo strah, ali kasnije sam uživao. Mama i tata su bili ljubomorni kada sam im rekao što sam doživio jer bi i oni to željeli -  kazao je dječak.

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