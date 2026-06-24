VIDEO Dupin Oliver oduševljava kupače kod Novigrada: 'Svaki dan dođe tu, prava je atrakcija!'

Dupin već danima oduševljava kupače u Novigradskom moru. Skoro svaki dan dolazi blizu obale, razigran je i ne boji se ljudi te često pliva u blizini kupača. Mještani i turisti često ga viđaju, a svojim ponašanjem privlači veliku pažnju. Rijetko se može vidjeti dupin kako se toliko dugo zadržava na istom području i svakodnevno prilazi obali. Postao je prava atrakcija među mještanima i turistima - priča nam čitateljica, koju je u srijedu oko 15 sati oduševio zaigrani dupin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Dupini u Novigradu | Video: Čitatelj 24sata

Dupin ima i ime. Zove se Oliver, objavio je Institut Plavi Svijet. Od kraja 2023. godine oko repa mu je bio zapetljan konop, kojeg se, čini se, riješio tek nedavno, ali ostavio je posljedice.

- Tijekom posljednjih tjedana zaprimili smo brojne dojave i snimke dobrog dupina Olivera u Novigradskom moru i Velebitskom kanalu. Oliver je od kraja 2023. imao konop zapetljan oko repne peraje, no prema novim snimkama izgleda da se uspio osloboditi. Ipak, ozljede na repu i dalje su vidljive. Oliver je dobrog zdravlja, no njegovo ponašanje nije uobičajeno za dobre dupine. Približava se ljudima koji se kupaju, što ukazuje na to da je Oliver samotnjak.

Kako bismo zaštitili Olivera, ali i sve kupače u njegovoj blizini, molimo vas da: ne prilazite dupinu i ne pokušavate s njim plivati ili ga dirati i zbog sigurnosti udaljite djecu od dupina, ne hranite ga, promatrajte ga s udaljenosti. Opažanja možete dojaviti putem mobilne aplikacije Marine Ranger (https://marine-ranger.org/), našeg Facebook profila ili na info@plavi-svijet.org - objavili su.