Dva dana nakon nesreće policija je objavila novo priopćenje za Tolušićevu prometnu: Evo zašto

Policija je dva dana nakon objavila novo priopćenje vezano za prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđen bivši ministar Tomislav Tolušić. Naime, u prvoj verziji priopćenje policija je navela kako su u nesreći ozlijeđene dvije osobe.

- Nesreću je prouzročio 24-godišnji vozač teretnog automobila virovitičkih registarskih oznaka koji je, krećući se Ulicom Jurja Haulika, dolaskom do raskrižja s Ulicom Andrije Kačića Miošića, propustio zaustaviti se na prometni znak „STOP - obavezno zaustavljanje“ te nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska - objavila je ranije policija.

Dodali su i kako je tom prilikom oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu križevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji vozač, uslijed čega je došlo do udara u lijevu bočnu stranu teretnog vozila.

- Nakon sudara teretni automobil zanio se te je stražnjim dijelom udario u hidrant na zelenoj površini uz kolnik - objavila je policija.

Prema novijoj verziji priopćenja u nesreći su ozlijeđene tri osobe.

- Nesreću je prouzročio 24-godišnji vozač teretnog automobila virovitičkih registarskih oznaka koji je, krećući se Ulicom Jurja Haulika, dolaskom do raskrižja s Ulicom Andrije Kačića Miošića, propustio zaustaviti se na prometni znak „STOP - obavezno zaustavljanje“ te nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska - navela je policija u novijoj objavi.

Dodaju da je tom prilikom oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu križevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji vozač, uslijed čega je došlo do udara u lijevu bočnu stranu teretnog vozila. Nakon sudara teretni automobil zanio se te je stražnjim dijelom udario u hidrant na zelenoj površini uz kolnik.



- U prometnoj nesreći ozlijeđeni su vozač i putnica iz osobnog automobila te jedan putnik iz teretnog vozila. Po zaprimanju bolničke dokumentacije protiv 24-godišnjeg vozača slijedi odgovarajuća prijava - zaključili su iz policije.

Dakle, bivši ministar Tolušić bio je u teretnom automobilu 24-godišnjaka, dok je osobni automobil, kako tvrde sugovornici bliski bivšem ministru, udario u zadnja vrata gdje je Tolušić sjedio. Kako nam je objasnila glasnogovornica PU bjelovarsko-bilogorske novo priopćenje objavljeno je nakon zaprimanja medicinske dokumentacije iz bolnice.