Tko je Tomislav Tolušić? Nekada moćni HDZ-ovac sada proizvodi vina, a ranije je bio i uhićen

Prometna nesreća u Bjelovaru, u kojoj je, kako su istaknuli iz policije bez navođenja identiteta, lakše ozlijeđen bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ponovno je njegovo ime vratila u fokus javnosti. Tolušić je tijekom posljednjih godina prošao put od službenika u lokalnoj upravi do člana Vlade Republike Hrvatske, a potom i političara čiju su karijeru obilježile afere, istrage i sudski postupci.

Nakon što je diplomirao pravo, Tolušić je prve profesionalne korake napravio u javnoj upravi. Od 2003. do 2004. godine radio je kao vježbenik u službi za imovinsko-pravne odnose Ureda državne uprave Virovitičko-podravske županije. Potom je između 2004. i 2006. bio stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću u Uredu gradonačelnika Grada Virovitice, a zatim i stručni suradnik za imovinsko-pravne i upravno-pravne poslove u gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo i razvoj.

Njegov politički uspon započeo je 2008. godine kada je izabran za župana Virovitičko-podravske županije, dužnost koju je obnašao sve do 2016. godine. Nakon toga prelazi na nacionalnu razinu politike te postaje ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, da bi kasnije preuzeo i resor poljoprivrede.

U razdoblju dok je bio član Vlade ubrajao se među neprepoznatljivija lica HDZ-a, no njegov politički put naglo je prekinut nakon što su u javnost dospjeli podaci o nesrazmjerima nekretnina u njegovu vlasništvu. Tolušić je potom napustio ministarsku funkciju, a njegovo se ime sve češće počelo povezivati s istragama i optužnicama.

Zagreb: Vlada raspravljala o godiÅ¡njem izvjeÅ¡Äu o obrani za 2018. godinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Europsko javno tužiteljstvo (EPPO) tijekom 2024. godine ponovno je podiglo optužnicu protiv Tolušića i Željka Ferenca, zaposlenika Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Tužiteljstvo tvrdi da je subvencijskom prevarom iz takozvane vinske omotnice, odnosno Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, pokušao ostvariti gotovo 400 tisuća eura europskih sredstava.

Prema navodima optužnice, sredstva su bila namijenjena uređenju njegove vinarije, iako nije ispunjavao uvjete za dobivanje potpore jer nije osigurao vlastiti udio u investiciji. EPPO navodi da je kao dokaz financijske sposobnosti priložio pismo namjere jedne banke od koje na kraju nije dobio kredit, a sredstva je pokušao nadomjestiti pozajmicama čije porijeklo, prema optužbi, nije mogao dokazati.

Tužiteljstvo ga također tereti da je uklonio postojeći vinograd kako bi na drugom natječaju ostvario pravo na europska sredstva namijenjena podizanju novih nasada vinove loze. Iako se u optužnici navodi da mu je zaposlenik Agencije u tom postupku progledao kroz prste, sredstva mu na kraju ipak nisu isplaćena. Sporni natječaji provedeni su tijekom 2020. i 2021. godine.

Tolušić je po nalogu Europskog javnog tužiteljstva uhićen u srpnju 2022. godine, a pravosudni problemi tu nisu završili. Prošle godine počelo je i suđenje četvorici bivših članova Vlade Andreja Plenkovića, Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću i nekadašnjem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću, zbog navodnih nezakonitosti pri dodjeli potpora i zapošljavanju, u predmetu poznatom pod nazivom 'Po babi i stričevima'. Nakon izlaska iz politike Tolušić se krenuo baviti vinima. Bivši ministar sada je direktor u tvrtki Terra Slavonia koja je registrirana za proizvodnju vina.