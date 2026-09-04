Dva Qantasova zrakoplova zamalo se sudarila u Sydneyju, kontrolori bili kronično umorni

Pet od deset kontrolora zračnog prometa koji su 27. srpnja bili na dužnosti kada su se dva zrakoplova Qantasa zamalo sudarila u zračnoj luci u Sydneyju bilo je označeno kao visokorizično zbog umora, izvijestila je u petak agenncija Reuters. U incidentu je zrakoplov Qantasa koji je slijetao zamalo udario u Boeing 737 iste kompanije kojem je bilo odobreno prelaženje piste. Bio je to prvi od šest bliskih susreta zrakoplova u zračnoj luci u Sydneyju u otprilike mjesec dana, što je dodatno usmjerilo pozornost na stanje u kontroli zračnog prometa i manjak osoblja.

Od deset kontrolora na dužnosti, njih pet bilo je pod visokim rizikom od umora, jedan pod srednjim, a jedan pod niskim rizikom, dok preostala tri nisu bila označena kao rizična. Od trojice kontrolora izravno uključenih u incident, dvojica su bila pod visokim, a jedan pod srednjim rizikom od umora.

"Imamo pet osoba s visokim rizikom od umora jutros. Pomalo je ludo", rekao je voditelj smjene direktoru upravljanja zračnim prometom nakon incidenta, prema snimci koju je pregledao Reuters.

Australski ured za sigurnost prometa (ATSB) istražuje svih šest bliskih susreta kako bi utvrdio postoje li među njima zajednički sigurnosni problemi ili čimbenici koji su pridonijeli incidentima.

Sustav za upravljanje umorom ne utvrđuje jesu li kontrolori stvarno umorni, nego na temelju čimbenika poput radnog opterećenja i rasporeda procjenjuje rizik od umora. Ovisno o procjeni, mogu im se odrediti dulje stanke, ograničiti količina prometa kojim upravljaju ili ranije završiti smjenu.

Sindikat kontrolora upozorio je da manjak osoblja dovodi do više prekovremenog rada, manjeg broja slobodnih dana i većeg pritiska na kontrolore. Prema podacima Airservices Australia, u šest tjedana do 28. kolovoza u Sydneyju je bilo neuobičajeno mnogo kratkotrajnih izostanaka, što je znatno otežalo popunjavanje svih operativnih smjena.

Dva australska kontrolora rekla su Reutersu da se zaposlenicima redovito dopušta rad i kada su označeni kao visokorizični zbog umora te da zbog velikog prometa i manjka osoblja ponekad nije moguće učinkovito provesti mjere za smanjenje rizika.

Australski kontrolori prema kolektivnom ugovoru mogu raditi do deset uzastopnih smjena, uključujući dodatne i hitne smjene, uz ograničenje od 80 sati tijekom neprekidnog radnog razdoblja. Tri australska kontrolora i njihov sindikat rekli su Reutersu da nije neuobičajeno da kontrolori rade deset dana zaredom prije nego što dobiju slobodan dan.

Manjak kontrolora i prekovremeni rad problem su i u drugim zemljama. U SAD-u izdaci za prekovremeni rad kontrolora zračnog prometa porasli su više od 300 posto između 2013. i 2024. godine, dosegnuvši prošle godine 200 milijuna dolara.