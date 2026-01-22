Obavijesti

News

ZAPLIJENILI IH AMERIKANCI

Dva zaplijenjena venezuelanska tankera viđena kod Puerto Rica

Dva zaplijenjena venezuelanska tankera viđena kod Puerto Rica
Foto: Hakon Rimmereid

Tankeri su među sedam plovila povezanih s venezuelanskim izvoznim operacijama koje su u posljednjih nekoliko tjedana preuzele američke oružane snage i Obalna straža

Admiral

Dva naftna tankera koja su ranije ovog mjeseca zaplijenile američke snage u sklopu kampanje protiv venezuelanskih izvoza nafte ponovno su viđena u srijedu u blizini Puerto Rica, potvrdili su svjedok Reutersu i podaci s praćenja brodova.

Riječ je o supertankeru M Sophia, zaplijenjenom 7. siječnja dok je prevozio venezuelansku naftu, te manjem tankeru Galileo, zaplijenjenom prošlog tjedna. Tankeri su među sedam plovila povezanih s venezuelanskim izvoznim operacijama koje su u posljednjih nekoliko tjedana preuzele američke oružane snage i Obalna straža.

Tankeri nisu emitirali podatke o svom položaju, pa se njihova lokacija nije mogla pratiti sve do srijede. Ostalih pet zaplijenjenih brodova trenutno se nalazi blizu američkog Zaljeva, u vodama Venezuele i u blizini Škotske.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je rekao da je cilj intervencije zaustaviti nezakoniti transport nafte, spriječiti trgovinu pod sankcijama i oživjeti venezuelanski naftni sektor uz pomoć američkih kompanija. Washington je zatražio sudske naloge za zapljenu dodatnih brodova povezanih s venezuelanskim izvozom, a pravni postupci mogu trajati mjesecima.

Stručnjaci upozoravaju da stariji tankeri, među kojima su i zaplijenjeni brodovi, nemaju potrebne sigurnosne certifikate niti valjano osiguranje, što povećava rizik od nesreća i ekoloških posljedica. "Ovi brodovi, poznati kao ‘dark fleet’, mogu biti izuzetno nesigurni. Mnogi su stari više od 20 godina, njihova posada radi u teškim uvjetima, a često nemaju valjano osiguranje", rekao je David Tannenbaum, direktor konzultantske tvrtke Blackstone Compliance Services.

