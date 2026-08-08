Dvije godine agonije: Pokretne stepenice kod Importannea napokon će se pokrenuti?!

Nakon gotovo dvije godine čekanja, frustracija i svakodnevnog probijanja uz fiksne stube, čini se da se saga o najpoznatijim zagrebačkim pokretnim stepenicama napokon bliži kraju. Krakovi novih eskalatora koji spajaju Trg kralja Tomislava s pothodnikom Importanne Centra i Glavnim kolodvorom montirani su, spojeni na struju, a iz Grada Zagreba stiže i novi, po svemu sudeći konačni, rok. Prema posljednjim informacijama, završno ispitivanje sustava i puštanje u probni rad očekuje se do sredine kolovoza, javlja HRT Radio Sljeme.

Vijest je to koja će donijeti olakšanje desecima tisuća građana koji svakodnevno prolaze jednom od najfrekventnijih gradskih točaka, a posebice starijim osobama, osobama s invaliditetom i roditeljima s dječjim kolicima, kojima je ovaj prolaz već dvije godine predstavljao nepremostivu prepreku. Put od kolodvora do centra grada, i obrnuto, uskoro bi trebao postati znatno lakši.

Dvogodišnje čekanje i pomicanje rokova

Foto: HRT radio Sljeme

Podsjetimo, stare pokretne stepenice, ugrađene još davne 1995. godine, posljednji su put bile u funkciji sredinom 2024. godine. Učestali kvarovi i visoki troškovi održavanja dotrajalog mehanizma doveli su do odluke o njihovoj potpunoj zamjeni, no malo tko je očekivao da će projekt vrijedan oko 800 tisuća eura postati prava odiseja.

Radovi na demontaži započeli su tek nakon dugotrajnog postupka javne nabave, koji je dodatno produžen zbog žalbenog postupka. Prvotni rok za završetak radova bio je postavljen za veljaču ove godine. Kada je taj rok probijen, iz Grada su kao novi termin najavili srpanj. No, kako se bližio i taj datum, a na gradilištu nije bilo vidljivih pomaka, postalo je jasno da će građani na svoje eskalatore morati pričekati još malo. Svako novo odgađanje izazivalo je val nezadovoljstva, a priča o 'ukletim' stepenicama postala je nezaobilazna tema u gradu.

Od neusklađenih nacrta do geopolitičke krize

Iza kašnjenja se, kako objašnjavaju iz Gradske uprave, krije niz nepredviđenih okolnosti. Prvi veliki problem pojavio se odmah na početku, nakon demontaže starih stuba. Kada je okno očišćeno, utvrđeno je da stvarno stanje na terenu ne odgovara postojećoj projektnoj dokumentaciji. Ta neusklađenost zahtijevala je hitno usklađivanje tehničkog rješenja, što je neizbježno dovelo do privremene obustave proizvodnje novih elemenata u tvornici u dalekoj Kini.

Nakon što su inženjeri definirali izmjene i proslijedili novu dokumentaciju, proizvodnja je nastavljena. Međutim, baš kad su stepenice bile spremne za transport, projekt je pogodio drugi, još veći problem – globalna geopolitička kriza. Zbog sigurnosne situacije u području Crvenog mora i Sueskog kanala, brodarske kompanije obustavile su prolaz tom rutom. Kontejneri sa zagrebačkim stepenicama morali su biti preusmjereni na znatno dulji put, oko afričkog Rta dobre nade, kako bi stigli do luke u Rijeci. To je putovanje produžilo za nekoliko tjedana i uzrokovalo nova kašnjenja u isporukama, na što, kako ističu u Gradu, kao naručitelj nisu mogli utjecati.

Finiširaju se završni radovi

Nakon dugog putovanja, stepenice su konačno stigle u Zagreb početkom lipnja, nakon čega je izvođač radova, tvrtka MIG iz Zagreba, započeo s montažom. Prema informacijama iz Grada, krakovi su sada postavljeni, izvršeno je njihovo priključenje na električnu energiju te uzemljenje, a provedeno je i početno ispitivanje funkcionalnosti. Preostali su još završni radovi.

Foto: HRT radio Sljeme

​- Za dovršetak projekta potrebno je izraditi i ugraditi oblogu od inox profila koja zatvara prostor između krakova pokretnih stepenica. Izrada dijelova obloge je u tijeku te po završetku proizvodnje slijedi njihova montaža. Završno ispitivanje sustava i puštanje vanjskih pokretnih stepenica u probni rad očekuje se do sredine kolovoza – poručili su iz Grada.

Foto: HRT radio Sljeme

Projekt zamjene, čija ukupna vrijednost s PDV-om iznosi 804.000 eura, u prošlosti je bio predmetom rasprava i zbog same nabave. Na natječaj je, naime, stigla i ponuda specijalizirane tvrtke koja je bila jeftinija za čak 218.000 eura, no ona je odbijena zbog, kako je objašnjeno, propusta u ponudbenoj dokumentaciji. Cijela priča oko stepenica ima i svoju pravnu povijest; svojedobno su bile i predmet sudskog spora između Grada Zagreba i Importanne Centra oko toga tko je zadužen za njihovo održavanje, što je dodatno komplicirao i spor oko duga za održavanje zajedničkih dijelova nekretnine.

*uz korištenje AI-ja