ČEKA PRESUDU

Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 €

Piše Luka Safundžić,
2

Bivši ministar ministar skrivio je nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić

Dvije godine prošle su od prometne nesreće koju je skrivio bivši ministar obrane, HDZ-ovac Mario Banožić, a u kojoj je poginuo otac dvoje djece Goran Šarić. Podsjetimo, bivšeg ministra terete za izazivanje nesreće iz nehaja sa smrtnom posljedicom.

Nesreća je bila 11. studenog 2023. Optužnica Banožića tereti da je vozio neprilagođenom brzinom i pod nepovoljnim uvjetima pokušao pretjecati vozila. Zbog guste magle, bez dovoljno prostora na suprotnom traku, Nissanom je prešao na suprotnu stranu ceste i sudario se s kombijem koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Suđenje za nesreću počelo je na vinkovačkom Općinskom sudu godinu i pol nakon nesreće. Banožić je odmah na početku suđenja rekao da se ne osjeća krivim. Na zadnjoj raspravi svjedočili su prometni vještak, koji je analizirao tragičnu nesreću u kojoj su sudjelovali Nissan, Mercedes Vito i tegljač te je potvrdio da je sudar bio djelomično frontalni te da se Banožićev Nissan u trenutku nesreće većim dijelom nalazio u svojem prometnom traku.

Na kraju te rasprave vijeće je odbilo dopunu nalaza i mišljenja o kretanju vozila Nissan i Mercedes jer smatra da je to doista već razjašnjeno tijekom rasprave i prethodnog vještačenja.

Međutim, prihvaćen je dokazni prijedlog obrane o kombiniranom sudsko-medicinskom vještačenju i dopuni prometnog vještačenja vezano za utjecaj alkohola u krvi oštećenog te nevezivanja sigurnosnog pojasa. Također je prihvaćen prijedlog za ispitivanje njegove supruge Mirjane.

Mario Banožić danas živi u Vinkovcima, u kuću koju je sagradio uz pomoć APN-a. Osim toga, nakon što mu je istekla povlastica prema kojoj je primao šest mjeseci punu te šest mjeseci pola ministarske plaće, Banožić je otvorio tvrtku Jav d.o.o.

Temeljni kapital tvrtke je 2500 eura, a kako se navodi u sudskom registru, pretežna djelatnost joj je savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Na jednom od ročišta Banožić je istaknuo i da su mu primanja do 2000 eura. 

