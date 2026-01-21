Ivošević: Gradonačelnik Šuta je zatajio pobjedu nad bankama

Splitski vijećnik Centra Bojan Ivošević ustvrdio je u srijedu da je gradonačelnik Tomislav Šuta zatajio pobjedu Grada Splita nad bankama u slučaju Spaladium Arene, na što mu Šuta odgovara kako bivša gradska vlast nije trebala zatvoriti Arenu jer su time napravili veliku štetu Splitu.

Ivošević kaže da je Ustavni sud srušio pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda, kojom je ukinuta odluka o komunalnoj naknadi po zahtjevu banaka, a Šuta je to prešutio gradskim vijećnicima i javnosti.

Podsjetio je kako je u mandatu gradonačelnika Ivice Puljka Grad Split sudjelovao u licitaciji za Spaladium Arenu i dao najpovoljniju ponudu od 2501 eura te pobijedio, no realizacija kupnje naknadno je spriječena odlukom Trgovačkog suda zbog osporavanja prava Gradu Splitu da samostalno utvrdi visinu komunalne naknade.

Po nalogu Puljka, odvjetnik Kruno Peronja je u ime Grada Splita podnio ustavnu tužbu protiv odluke Visokog upravnog suda vezane za komunalnu naknadu.

Ivošević podsjeća da je sjednica Gradskog vijeća u prosincu bila "razlomljena" na dva datuma, 12. i 16. prosinca, iako 12. prosinca jedan od vijećnika vladajuće većine nije mogao prisustvovati. Upravo je 12. prosinca Šuta u dnevni red uvrstio odluku vezanu uz banke i Spaladium arenu.

"Kada je odbio naš zahtjev da na toj sjednici odluka bude samo na prvom čitanju, postalo nam je jasno da se bankama i njihovim partnerima u HDZ-u žuri, a danas je potpuno jasno zašto. Šuta je zatajio vijećnicima podatak o sjednici Ustavnog suda, ali i samu presudu da je Visoki upravni sud prekoračio ovlasti i protuustavno ograničio Grad Split u donošenju odluka koje su njegovo ustavno pravo", rekao je Ivošević i pozvao Šutu da objavi presudu.

Grad Split sada ima pravnu podlogu za otkup Spaladium arene za 2501 eura, sve što treba je priložiti presudu Ustavnog suda zahtjevu za reviziju postupka na Vrhovnom sudu. No, Šuta i njegova vertikala očito imaju deal s bankama, u kojem im poklanjaju 5,7 milijuna eura građana Splita, a to su planirali realizirati ove subote, prije nego javnost sazna za presudu, tvrdi Ivošević.

Zatražio je hitan sastanak klubova vijećnika, po potrebi i hitnu sjednicu Gradskog vijeća, kako ne bi došlo do sklapanja ugovora s bankama na temelju odluke Gradskog vijeća donesene bez važnih informacija, koje iz temelja mijenjaju poziciju Grada Splita kod kupnje Spaladium arene.

Šuta mu je odgovorio da nije ništa zatajeno jer je "svatko upoznat s onim što dođe u Banovinu", a njegova gradska uprava ništa ne skriva kao što su radili Ivošević i Puljak.

"Presude koje su u tijeku treba poštovati. Želim naglasiti da je nastalu štetu od skoro deset milijuna eura uzrokovala bivša gradska vlast jer se ponašala neodgovorno. Nisam vidio da su sazvali presicu zbog toga što Brodosplitu nisu naplatili ovrhu za komunalnu naknadu. Sve što ide u korist Splita je dobro došlo, ali ne trebaju dvostruki kriteriji", rekao je Šuta.

U vezi zatvaranja Spaladium Arene i naplate komunalne naknade, Šuta je ustvrdio da je bivša vlast napravila veliku štetu Gradu jer Arenu nije trebalo zatvoriti već samo omogućiti obročnu otplatu po Općem poreznom zakonu. Na taj bi način sredstva možda došla u Grad.

"Jučer sam odmah kontaktirao našeg odvjetnika koji vodi cijeli postupak, kao i Državno odvjetništvo. Nema nikakvih zapreka da se ide u potpisivanje sporazuma, niti ima razloga da idemo u isplatu pet milijuna eura", kazao je.

Činjenica je da Grad Split praktično ništa nije uložio u Spaladium Arenu u ovih 13 godina, pa mi zapravo rješavamo problem, dodao je.

"Odvjetnik me upozorio da sada banke mogu ići u nove sporove, a spor na spor nas ne vodi nigdje. Split vapi za sportskim, glazbenim i drugim manifestacijama, to je smjer koji želimo ostvariti", poručio je Šuta.