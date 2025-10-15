Obavijesti

VOZAČI OPREZ!

Dvije prometne nesreće i požar vozila na A3, vozi se usporeno

Foto: HAK

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila) zbog jakog vjetra

Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Mogući su odroni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, objavio je jutros HAK.

Izvanredne situacije na cestama:
zbog požara na vozilu na autocesti A3 Bregana-Lipovac na kraku čvora Otok Svibovski, vozi se uz ograničenje brzine;
zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Samobor i Sveta Nedelja, na 8. km u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom usporeno;
zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Kutina i Popovača, na 93. km u smjeru Bregane, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Zbog vjetra:
na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

MOGUĆI SU ZASTOJI HAK: Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama
HAK: Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama

Najava radova večeras 15./16. listopada:
od 22:00 do 6:00 sati ujutro bit će prekinut promet na Jadranskoj magistrali (DC8) između čvorova Prapratno i Zaton Doli, zbog radova u tunelima Supava i Polakovica (obilazak je preko Stona);
od 22:30 sati do 5:00 sati bit će zatvorena dionica državne ceste DC403 u Rijeci, od čvora Škurinje do kružnog raskrižja DC403 (vijadukt Piopi/ul. Milutina Barača) u oba smjera.

Zbog radova na autocestama zatvoreni su:
na autocesti A2 Zagreb-Macelj ulazni i izlazni krak na čvoru Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba;
na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca;
na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.

