Dvoje djece palo s romobila u Zagorju: Vozač bez kacige teško ozlijeđen i hitno prebačen u KBC

Dijete rođeno 2013. godine teško je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 14.10 sati u mjestu Zajezda. Do nesreće je došlo kada je maloljetnik upravljao električnim romobilom na kojem je, suprotno propisima, prevozio još jedno dijete istog godišta.

Vozač romobila nije koristio zaštitnu kacigu te je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad upravljačem. Obje osobe pale su na kolnik. Dijete koje se nalazilo u svojstvu putnika prošlo je bez ozljeda, dok je vozač zadobio opasne tjelesne ozljede.

Intervenirala je Hitna helikopterska služba koja je ozlijeđeno dijete transportirala u Klinički bolnički centar Zagreb. Liječnici su potvrdili da je riječ o teškim tjelesnim ozljedama zbog kojih je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Policija apelira

Roditelji su dužni voditi brigu o sigurnosti djece, educirati ih o prometnim pravilima i osigurati da koriste propisanu opremu. Iako ne postoji posebna kazna za roditelje, neodgovarajući nadzor može dovesti do ugrožavanja sigurnosti djece i drugih sudionika u prometu, poručuju iz policije.





Električni romobili kojima nije dozvoljeno sudjelovanje u prometu.

Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je isključivo romobilima bez sjedećeg mjesta čija snaga ne prelazi 0,6 kW i koji ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h. Za romobile koji prelaze navedene vrijednosti sudjelovanje u prometu nije dozvoljeno te je za taj prekršaj propisana novčana kazna od 130 eura.



Prometne površine kojima se smiju kretati

Vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni su se kretati biciklističkom stazom ili trakom, a ako ona ne postoji, mogu se kretati nogostupom i drugim površinama namijenjenima pješacima, uz poseban oprez. Iznimno, mogu se kretati cestama gdje je brzina ograničena na 50 km/h ili manje, ako je to dopušteno prometnim znakom, krećući se uz desni rub kolnika. Zabranjeno je kretanje autocestama, brzim cestama i cestama namijenjenima isključivo za motorna vozila.





Pravila za vozače

minimalna dob: 14 godina

obvezna zaštitna kaciga

zabranjen prijevoz drugih osoba

zabrana upravljanja pod utjecajem alkohola (više od 0,5 promila), droga ili lijekova

obvezna reflektirajuća oprema i svjetla u uvjetima smanjene vidljivosti



Vozači ne smiju

koristiti slušalice u oba uha

skidati obje ruke s upravljača

pridržavati se za drugo vozilo

prevoziti ili vući predmete koji ometaju upravljanje



Sigurno sudjelovanje u prometu

Vozači su dužni prilagoditi brzinu kretanja, osobito na nogostupu i u pješačkim zonama, te zvučnim signalom upozoriti pješake na svoj dolazak.Na biciklističkim stazama, prilikom prelaska kolnika gdje nije označen prijelaz, vozači moraju sići s romobila i prijeći kao pješaci. Također, romobil se ne smije ostavljati bez nadzora na prometnim površinama, osim na za to predviđenim mjestima.



Policijska uprava krapinsko-zagorska apelira na sve sudionike u prometu, a posebno na vozače električnih romobila i njihove roditelje, da poštuju prometne propise i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama.