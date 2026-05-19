NOVA TRAGEDIJA
Dvoje mrtvih u pucnjavi na jugu Španjolske: Ima i ozlijeđenih
Najmanje dvije osobe ubijene su, a četiri su ozlijeđene u pucnjavi u južnom španjolskom gradu El Ejidu tijekom noći, priopćila je policija u utorak, dodajući da je osumnjičenik uhićen.
Dvije osobe koje su poginule bile su u rodu s muškarcem osumnjičenim za pucnjavu, rekao je glasnogovornik policije Civilne garde, ne ulazeći u daljnje detalje.
Dvoje ozlijeđenih mlađe je od 18 godina, izvijestile su novine El Pais.
