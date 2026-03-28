Dvojica pljačkaša u više navrata krali iz iste trgovine u Zagrebu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom mladića koje sumnjiče za niz krađa i razbojništava u istoj trgovini u Ulici Rudolfa Kolaka. Prema sumnjama istražitelja, 22-godišnjak je u utorak 24. ožujka u popodnevnim satima ušao u trgovinu s jasnom namjerom da se domogne vrijedne robe. Prišao je zaposlenici, zaprijetio joj, a zatim s polica pokupio više parfema vrijednih oko 1.100 eura i pobjegao. Policija ga je locirala već sljedeće jutro te uhitila, nakon čega je nad njim provedeno istraživanje. No, ubrzo se pokazalo da to nije bila njegova jedina krađa.

Naime, sumnja se da je još 5. ožujka, zajedno s 21-godišnjakom, iz iste trgovine izveo slično razbojništvo. I tada su zaprijetili zaposlenici pa uzeli parfeme, ovog puta u vrijednosti od oko 2.400 eura, te se dali u bijeg.

Istragom je utvrđeno i da 21-godišnjak nije djelovao samo u društvu. Tereti ga se da je u tri navrata samostalno krao u istoj trgovini – 4., 6. i 24. ožujka ujutro. Iskorištavao je nepažnju zaposlenica, uzimao parfeme s polica i izlazio bez plaćanja. U jednom slučaju zaposlenica ga je pokušala spriječiti, no nije uspjela.

Šteta u ta tri slučaja procjenjuje se na oko 2.525 eura, dok ukupna materijalna šteta svih kaznenih djela doseže oko 6.020 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, obojica osumnjičenih predana su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih su podnesena posebna izvješća nadležnom državnom odvjetništvu.