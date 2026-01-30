Džihadistički napad u Nigeriji, desetak ljudi ubijeno

Dvadeset tijela, uključujući tijela pet vojnika, 15 građevinskih radnika i lokalnih lovaca, prevezeno je u Opću bolnicu Biu, koja se nalazi 45 km od Sabon Garija, gdje se napad dogodio.

"Broj poginulih porastao je na nekoliko desetaka, a mnogi vojnici se još vode kao nestali," rekao je za AFP Ibrahim Liman, član antidžihadističke skupine za samoobranu.

Tajnik lovačke skupine u Yamarkumiju, Bukar Yamta Ali je zajedno s dvije medicinske sestre iz bolnice Biu, potvrdio da su pronašli tijela i evakuirali ranjenike iz Sabon Garija.

Žrtve su radile na mostu Wajiroko, koji povezuje gradove Biu i Damboa. Most su prošle godine uništili džihadisti i trenutno se obnavlja. Radnici su se vraćali u bazu Sabon Gari, koja se nalazi pet kilometara dalje, kako bi prenoćili.

Ovaj napad se dogodio samo dva dana nakon još jednog napada ISWAP-a u kojem je ubijeno devet nigerijskih vojnika, a desetak ih se vodi kao nestalo u blizini grada Damasak u državi Borno, blizu granice s Nigerom.

ISWAP, koji je nastao iz raskola unutar Boko Harama 2016. godine, usmjerava svoje napade na sigurnosne snage, a cilja i na civile u regiji.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, džihadisti su ubili više od 40.000 ljudi i raselili otprilike dva milijuna na sjeveroistoku najmnogoljudnije afričke nacije od početka 2009. godine.

Među oblicima nasilja koji su u porastu u Nigeriji posljednjih mjeseci su i masovne otmice koje čine kriminalne bande, poznate kao "banditi", koje djeluju bez ikakve ideološke agende i traže otkupninu.

Nekoliko škola, sela i vjerskih objekata bile su mete ove vrste napada diljem zemlje. Najnovija masovna otmica dogodila se krajem siječnja u državi Kaduna, gdje je više od 170 ljudi oteto iz nekoliko crkava.

Sjedinjene Države su posljednjih mjeseci kritizirale neuspjeh Nigerije u zaustavljanju nasilja, a američki predsjednik Donald Trump osudio je "progon" kršćana. SAD su na Božić pokrenule iznenadne zračne napade u državi Sokoto, navodeći da su im meta bili džihadisti povezani s Islamskom državom.